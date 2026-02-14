Schwere Verletzung von NHL-Star schockt Schweizer Eishockey-Team

Die Schweiz muss für das restliche olympische Eishockey-Turnier ohne Kevin Fiala auskommen.

Der NHL-Star der Los Angeles Kings erlitt bei der 1:5-Niederlage am Freitagabend gegen Kanada kurz vor Spielende eine schwere Unterschenkelverletzung und wurde bereits operiert. Das bestätigt der Schweizer Teamchef Patrick Fischer am Samstag.

Fiala war nach einem Zweikampf an der Bande mit Kanadas Tom Wilson, der daraufhin unglücklich auf das Bein des Schweizer fiel, bäuchlings liegengeblieben.

"Es tut mir furchtbar leid"

"Ein Unfall", betonte Fischer nach der Partie. "Es tut mir furchtbar leid, dass Kevin nicht weiterspielen kann", sagte Wilson gegenüber "The Athletic".

Nach minutenlanger Behandlung wurde der Offensivkünstler in dieser Position unter Beifall aller Anwesenden und Sprechchören der Fans mit der Trage vom Eis und direkt in ein Krankenhaus gebracht.

Dort wurde der bittere Alptraum bestätigt, in Absprache mit den LA Kings wird keine genaue Diagnose verlautbart.

Zwei weitere Cracks fraglich

Neben Fiala droht den Eidgenossen der Ausfall von zwei weiteren Cracks.

Bei Andrea Glauser bestand nach einem harten Check von Connor McDavid der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, am Tag danach beklagte der Verteidiger Nackenprobleme, so Nati-Coach Fischer gegenüber dem "Blick".

Denis Malgin, Teamkollege von Vinzenz Rohrer bei den ZSC Lions, konnte die Partie aufgrund von Schulterproblemen ebenfalls nicht beenden.