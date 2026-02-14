NEWS

Olympia heute: Skispringen der Herren auf der Großschanze

Können die Skispringer, die zuletzt unter ihren Erwartungen blieben, auf der Großschanze zurückschlagen?

Olympia heute: Skispringen der Herren auf der Großschanze Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer entscheidet den Bewerb auf der Großschanze für sich?

Nachdem die ÖSV-Springer sowohl auf der Normalschanze als auch im Mixed-Team bisher ohne Medaille blieben, können sie nun auf der Großschanze zurückschlagen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Philipp Raimund gewann auf der Normalschanze vor Kacper Tomasiak und den ex aequo liegenden Ren Nikaido und Gregor Deschwanden.

Stephan Embacher wurde als bester Österreicher Siebter, hatte aber nach verpatzter Landung noch Potenzial nach oben, auch Jan Hörl konnte sich von Sprung zu Sprung steigern.

Saisondominator Domen Prevc enttäuschte als Sechster. Seine Fliegerqualitäten könnten ihm jedoch auf der Großschanze zugutekommen.

Das Einzelspringen auf der Großschanze:

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

San Siro (Mailand)
San Siro (Mailand)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Die erste Entscheidung bei den Ski-Technikern

Olympia LIVE: Die erste Entscheidung bei den Ski-Technikern

Olympia
Stephan Embachers Weg in die Weltspitze

Stephan Embachers Weg in die Weltspitze

Olympia
Olympia LIVE - Samstag 14.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Samstag 14.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
4
CAS bestätigt Ausschluss von ukrainischem Skeleton-Piloten

CAS bestätigt Ausschluss von ukrainischem Skeleton-Piloten

Olympia
Startliste für den Olympia-Riesentorlauf der Männer

Startliste für den Olympia-Riesentorlauf der Männer

Olympia
1
Unfassbar! US-Star stürzt beim Eiskunstlauf-Finale

Unfassbar! US-Star stürzt beim Eiskunstlauf-Finale

Olympia
6
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 51/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 51/116 Entscheidungen

Olympia
12

Kommentare

Wintersport Skispringen Olympia Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Olympische Spiele Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skispringen - Olympia 2026 Predazzo