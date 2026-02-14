Wer entscheidet den Bewerb auf der Großschanze für sich?

Nachdem die ÖSV-Springer sowohl auf der Normalschanze als auch im Mixed-Team bisher ohne Medaille blieben, können sie nun auf der Großschanze zurückschlagen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Philipp Raimund gewann auf der Normalschanze vor Kacper Tomasiak und den ex aequo liegenden Ren Nikaido und Gregor Deschwanden.

Stephan Embacher wurde als bester Österreicher Siebter, hatte aber nach verpatzter Landung noch Potenzial nach oben, auch Jan Hörl konnte sich von Sprung zu Sprung steigern.

Saisondominator Domen Prevc enttäuschte als Sechster. Seine Fliegerqualitäten könnten ihm jedoch auf der Großschanze zugutekommen.

Das Einzelspringen auf der Großschanze: