Olympia heute: Die Entscheidung im Skeleton-Bewerb

Die Entscheidung im Skeleton-Bewerb der Frauen steht an (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>)!

Zwei von insgesamt vier Läufen sind bereits am gestrigen Freitag absolviert worden In Führung liegt dabei mit Janine Flock eine Österreicherin (zum Bericht >>>).

Die Tirolerin liegt nach zwei blitzsauberen Läufen vor drei Deutschen in Führung: Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Flock, Jacqueline Pfeifer ist Dritte (+0,13 Sekunden) und Hannah Neise Vierte (+0,37).

Der dritte Run ist nun für 18 Uhr terminiert, die Entscheidung fällt um 19:35 Uhr.