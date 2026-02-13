NEWS

Guter Start! Flock führt zur Skeleton-Halbzeit

Die Tirolerin liegt nach zwei von vier Läufen vor drei Deutschen in Führung. Gelingt die langersehnte Olympia-Medaille am Samstagabend?

Guter Start! Flock führt zur Skeleton-Halbzeit Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Janine Flock legt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina 2026 einen Grundstein für die langersehnte Olympia-Medaille.

Die Tirolerin führt nach zwei von vier Läufen. Im ersten Run legt sie mit zwischenzeitlichem Streckenrekord von 57,22 Sekunden vor, im zweiten Lauf legt sie die zweitschnellste Zeit hin.

Die Verfolgung nehmen gleich drei Deutsche auf: Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Flock, Jacqueline Pfeifer ist Dritte (+0,13 Sekunden) und Hannah Neise Vierte (+0,37).

Der dritte Run ist für Samstag, 18:00 Uhr terminisiert, die Entscheidung fällt um 19:35 Uhr (alle Olympia-Entscheidungen im LIVE-Ticker>>>).

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

Mehr zum Thema

"Hat sich erledigt" - Ukrainer Heraskewytsch über Start

"Hat sich erledigt" - Ukrainer Heraskewytsch über Start

Olympia
"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter

"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter

Olympia
44
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 48/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 48/116 Entscheidungen

Olympia
12
Nach zwölf Jahren: Wiener vertritt Österreich im Short Track

Nach zwölf Jahren: Wiener vertritt Österreich im Short Track

Olympia
Olympia LIVE: Janine Flock führt nach dem ersten Lauf

Olympia LIVE: Janine Flock führt nach dem ersten Lauf

Olympia
5
Österreichische Biathleten in Antholz weit abgeschlagen

Österreichische Biathleten in Antholz weit abgeschlagen

Olympia
6
Eisschnelllauf-Sprinter Gschwentner steht vor Olympia-Debüt

Eisschnelllauf-Sprinter Gschwentner steht vor Olympia-Debüt

Olympia
1

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skeleton Janine Flock