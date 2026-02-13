Janine Flock legt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina 2026 einen Grundstein für die langersehnte Olympia-Medaille.

Die Tirolerin führt nach zwei von vier Läufen. Im ersten Run legt sie mit zwischenzeitlichem Streckenrekord von 57,22 Sekunden vor, im zweiten Lauf legt sie die zweitschnellste Zeit hin.

Die Verfolgung nehmen gleich drei Deutsche auf: Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Flock, Jacqueline Pfeifer ist Dritte (+0,13 Sekunden) und Hannah Neise Vierte (+0,37).

Der dritte Run ist für Samstag, 18:00 Uhr terminisiert, die Entscheidung fällt um 19:35 Uhr (alle Olympia-Entscheidungen im LIVE-Ticker>>>).

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>