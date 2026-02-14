Skispringen: ÖSV-Star wird bei Olympia disqualifiziert

Daniel Tschofenig darf im olympischen Großschanzen-Bewerb der Skispringer kein Wörtchen mehr um die Medaillen mitreden.

Der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison wurde nach dem 1. Durchgang aufgrund eines um 4 mm zu großen Schuhs disqualifiziert.

Der Kärntner hatte nach einem Sprung auf 132,5 Meter den achten Platz belegt, der Rückstand auf Bronze betrug 7,3 Zähler.

Ebenfalls im zweiten Durchgang nicht dabei ist Stefan Kraft, der 46-fache Weltcup-Sieger verpasste die Entscheidung mit dem 36. Rang deutlich.

