NEWS

Skispringen: ÖSV-Star wird bei Olympia disqualifiziert

Der amtierende Gesamtweltcup-Sieger fällt nach dem 1. Durchgang auf der Großschanze bei der Materialkontrolle durch.

Skispringen: ÖSV-Star wird bei Olympia disqualifiziert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Daniel Tschofenig darf im olympischen Großschanzen-Bewerb der Skispringer kein Wörtchen mehr um die Medaillen mitreden.

Der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison wurde nach dem 1. Durchgang aufgrund eines um 4 mm zu großen Schuhs disqualifiziert.

Der Kärntner hatte nach einem Sprung auf 132,5 Meter den achten Platz belegt, der Rückstand auf Bronze betrug 7,3 Zähler.

Ebenfalls im zweiten Durchgang nicht dabei ist Stefan Kraft, der 46-fache Weltcup-Sieger verpasste die Entscheidung mit dem 36. Rang deutlich.

Die Entscheidung im LIVE-Ticker:

Das waren Österreichs Rekord-Medaillen-Helden in Turin 2006

Michaela Dorfmeister

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Wolf geht in die Big-Air-Qualifikation

Olympia LIVE: Wolf geht in die Big-Air-Qualifikation

Olympia
Olympia LIVE: Männer-Skispringen auf der Großschanze

Olympia LIVE: Männer-Skispringen auf der Großschanze

Olympia
2
Perfektionistin Eder vor Großschanze skeptisch: "Liegt mir nicht"

Perfektionistin Eder vor Großschanze skeptisch: "Liegt mir nicht"

Olympia
Stephan Embachers Weg in die Weltspitze

Stephan Embachers Weg in die Weltspitze

Olympia
Olympia LIVE: Flock greift im Skeleton-Bewerb nach Gold!

Olympia LIVE: Flock greift im Skeleton-Bewerb nach Gold!

Olympia
9
Schwere Verletzung von NHL-Star schockt Schweizer Eishockey-Team

Schwere Verletzung von NHL-Star schockt Schweizer Eishockey-Team

Olympia
Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia
1

Kommentare

Wintersport Skispringen Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo ÖSV-Skispringer Stefan Kraft ÖSV-Adler Mailand Olympische Spiele 2026 Daniel Tschofenig Olympia 2026