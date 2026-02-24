NEWS

Bobpilot Mandlbauer nach Unfall aus Krankenhaus entlassen

Mandlbauer selbst rechnet damit, dass die Regeneration Zeit benötigen wird. "Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir bewusst", so der Bobpilot.

Bobpilot Mandlbauer nach Unfall aus Krankenhaus entlassen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Bob-Pilot Jakob Mandlbauer hat das Unfallkrankenhaus Salzburg wieder verlassen können.

Der 27-Jährige war nach seinem Sturz im olympischen Viererbob-Bewerb zunächst ins Krankenhaus in Cortina und dann per Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt worden, wo er von Wirbelsäulenspezialisten weiter medizinisch betreut wurde.

Bobpilot Mandlbauer in Salzburger Krankenhaus überstellt >>>

"Die Schmerzen sind noch da, aber es wird täglich besser. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin."

Bereits in der kommenden Woche will er mit Physiotherapie starten. "Wir sind optimistisch, dass wir mit Physiotherapie wieder alles gut hinbekommen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir aber bewusst", erklärte der Steirer.

Mehr zum Thema

Nach Aufgabe im Massenstart: Giacomel am Herzen operiert

Nach Aufgabe im Massenstart: Giacomel am Herzen operiert

Olympia
3
Österreich fährt mit 19 Aktiven zu den Paralympics

Österreich fährt mit 19 Aktiven zu den Paralympics

Olympia
US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

Olympia
7
Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Olympia
So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Olympia
Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Olympia
7
Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia
3

Kommentare

Bob Wintersport Winter-Mix Olympia 2026 Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026