Bobpilot Mandlbauer in Salzburger Krankenhaus überstellt

Der 27-Jährige kam am Samstag bei den Olympischen Spielen im Vierer-Bewerb mit seinem Team schwer zu Sturz.

Bobpilot Mandlbauer in Salzburger Krankenhaus überstellt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Bobpilot Jakob Mandlbauer ist nach dem Sturz am Samstag im Vierer-Bewerb bei den Olympischen Spielen in ein Salzburger Krankenhaus überstellt worden.

Heftiger Crash! Österreichischer Bob-Pilot ins Spital gebracht >>>

Der Pilot musste nach dem Unfall mit einer Trage aus der Bahn gebracht werden. Daraufhin wurde Mandlbauer in ein italienisches Krankenhaus gebracht, ehe er nach Treviso überstellt wurde.

Nach dem Vorfall sei die Rede von einer Bandscheibenproblematik gewesen. Die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi, Daniel Bertschler konnten den Eiskanal selbstständig verlassen.

Es folgt eine Vorstellung bei einem Wirbelsäulenspezialisten

Nun war es möglich, den 27-Jährigen per Flugambulanz in das Salzburger Unfallkrankenhaus zu bringen. Zuvor wurden "umfassende Drucktests an Armen und Beine sowie Schmerztherapie durchgeführt", berichtet das Olympic Team Austria auf ihrer Website.

Zudem konnte Mandlbauer bereits selbst aufstehen. "Ich war und bin bestens betreut", wird er zitiert.

Am Montag wird der Bob-Pilot einem Wirbelsäulenspezialist in Salzburg vorgestellt, dann soll es "hoffentlich bald nach Hause gehen", so der Steirer.

Bilder! Medaillen-Rodler feiern im Österreich-Haus

Wintersport Bob Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026