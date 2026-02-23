NEWS

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Nicht nur Schüler:innen vergessen gelegentlich ihr Equipment – auch Olympiasportler machen kleine Patzer. Kriechmayr sorgt damit für Lacher.

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Vincent Kriechmayr sorgt bei der Medaillenfeier der rot-weiß-roten Olympia-Mannschaft in Innsbruck für Lacher.

Denn der Silbermedaillengewinner der Team-Kombination hat seine Medaille vergessen.

Zum Glück konnte Johannes Lamparter seinem ÖOC-Kollegen Vincent Kriechmayr unter die Arme greifen und borgte ihm seine für den Auftritt.

"Der Jo hat mir seine gegeben", erzählt Kriechmayr schmunzelnd. Der Nordische Kombinierer wird klar kommen, denn er hat in Italien gleich dreimal Edelmetall gesammelt.

