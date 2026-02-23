Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Vincent Kriechmayr sorgt bei der Medaillenfeier der rot-weiß-roten Olympia-Mannschaft in Innsbruck für Lacher.

Denn der Silbermedaillengewinner der Team-Kombination hat seine Medaille vergessen.

Zum Glück konnte Johannes Lamparter seinem ÖOC-Kollegen Vincent Kriechmayr unter die Arme greifen und borgte ihm seine für den Auftritt.

"Der Jo hat mir seine gegeben", erzählt Kriechmayr schmunzelnd. Der Nordische Kombinierer wird klar kommen, denn er hat in Italien gleich dreimal Edelmetall gesammelt.

HIER IM VIDEO: