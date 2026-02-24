NEWS

US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

Nach dem Olympia-Sieg der US-Amerikanerinnen nahmen sie die Einladung ihres Präsidenten nicht an.

US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Das US-Eishockey-Nationalteam der Frauen schlug nach dem Olympiasieg am vergangenen Donnerstag in Mailand eine Einladung von Präsident Donald Trump aus.

Begründet wurde die Absage wegen "akademischer und beruflicher Verpflichtungen".

Zuvor war in Sozialen Netzwerken ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada kursiert. Der per Handy zugeschaltete Trump gratulierte dem Team und lud es zur jährlichen Grundsatzrede im Kongress am Dienstag ein.

Trump: "Wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen"

Dann ergänzte Trump: "Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch." Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten. In einer Erklärung des Frauenteams hieß es, man sei "aufrichtig dankbar" für die Einladung.

"Wir wissen die Anerkennung der außergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen."

Best of: Die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Zahnlos zu Gold: USA-Held verlor im Eishockey-Finale Zähne

Zahnlos zu Gold: USA-Held verlor im Eishockey-Finale Zähne

Olympia
Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung"

Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung"

Olympia
Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Olympia
So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Olympia
USA nach Gold: "Unsere Leistung war beinahe unrealistisch"

USA nach Gold: "Unsere Leistung war beinahe unrealistisch"

Olympia
2
Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Olympia
5
Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia
2

Kommentare

Olympia 2026 Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Eishockey Hockey Donald Trump