Heftiger Crash! Österreichischer Bob-Pilot ins Spital gebracht

Keine guten Nachrichten vom Eiskanal aus Cortina d'Ampezzo am Samstag!

Bob-Pilot Jakob Mandlbauer ist am Samstag im olympischen Vierer-Bewerb zu Sturz gekommen und ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Schlitten des Steirers und seiner Crew ist nach Rang 21 im Auftakt-Heat in Lauf zwei in Kurve 9 der Eisröhre umgekippt und fast bis ins Ziel gerutscht.

Mandlbauer mit Trage geborgen

Die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi, Daniel Bertschler klettern aus dem Bob. Mandlbauer bleibt liegen, nach 15 Minuten wird er per Trage geborgen.

Der 27-jährige Mandlbauer ist ansprechbar und kann Arme, Körper und Kopf bewegen.

Der Olympia-Debütant, der über Nackenschmerzen klagt, war am vergangenen Wochenende im Zweier-Bewerb 21. geworden.

Fehler am Start kostet Treichl wohl Medaille

Nach einem kapitalen Fehler am Start des ersten Laufs ist Markus Treichl am Samstag im Medaillenrennen des olympischen Viererbob-Bewerbs in Cortina d'Ampezzo als Zehnter nach zwei Läufen zurück. Sein Rückstand auf die Podestplätze beträgt exakt eine halbe Sekunde.

"Leider hatte ich einen Riesenfehler im ersten Lauf", erklärt der Tiroler. "Nach der Startspur bin ich ein bisschen zu weit links gefahren und ins Starteck rein. Da stimmt dann die ganze Passage in den ersten zwei Kurven nicht. Das kostet unglaublich viel Zeit."

Die weitere Fahrt habe er dann gut erwischt. "Auch die zweite war akzeptabel." Nach einer Analyse wollen er und die Seinen am Sonntag noch einmal angreifen.

Treichl hatte sich mit den Anschiebern Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber nach starken Trainingsleistungen durchaus Medaillenchancen ausgerechnet, die insgesamt drittbeste Startzeit in Lauf eins hätte auch noch gepasst.

Lochner vor Triumph auch im zweiten Bewerb

Die Crew um Zweier-Olympiasieger Lochner mit Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer hat 0,43 Sek. Vorsprung auf die Truppe von Titelverteidiger Francesco Friedrich. Adam Ammour und Co. liegen weitere 0,16 Sek. zurück. Treichl verliert im zweiten Lauf auf den Leader nur noch zwei Zehntel.

Der so wie Treichl im Training überzeugende Lokalmatador Patrick Baumgartner ist hinter dem Schweizer Michael Vogt (+0,71) Fünfter (+0,78). Die Entscheidung fällt am Sonntag in den Läufen drei und vier (10.00 und 12.15 Uhr).

