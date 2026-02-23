Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Die Olympischen Spiele 2026 gingen am Sonntag mit der Schlussfeier in Verona zu Ende.

Damit ist das große Highlight dieses Winters vorbei, doch auch im Weltcup geht es in den meisten Sportarten im Saison-Finish noch um einiges.

Im Eisschnelllauf und im Shorttrack ist die Weltcup-Saison bereits beendet. Im März stehen mit den Weltmeisterschaften jedoch schon die nächsten Highlights an. Die Skeleton- und Bobpiloten können sich bereits in die Sommerpause verabschieden.

Für viele österreichische Athleten gibt es hingegen im Weltcup noch einiges zu gewinnen. LAOLA1 liefert einen Überblick: