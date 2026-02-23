Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Nordische Kombination
Für die Nordischen Kombinierer steht direkt nach den Olympischen Spielen gleich das nächste Highlight an. Ende Februar geht es für die männlichen Kombinierer am Kulm erstmals im Weltcup auf eine Skiflugschanze.
Danach stehen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die nicht bei Olympia dabei waren, noch zwei Stationen an.
Bei den Frauen steht die Norwegerin Ida Marie Hagen bereits als Gesamtweltcup-Siegerin fest, auch die Best-Skier-Trophy für die beste Langläuferin hat sie bereits sicher. Die erst 17-Jährige Katharina Gruber ist dabei als aktuell Sechste die beste Österreicherin im Gesamtweltcup.
Bei den Männern sieht es aus österreichischer Sicht um einiges besser aus. Johannes Lamparter steht vor den letzten drei Bewerben an der Spitze des Gesamtweltcups. Sein Vorsprung auf Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro beträgt bereits 242 Punkte.
Während Lamparter im Gesamtweltcup theoretisch noch abgefangen werden kann, hat Thomas Rettenegger die Best-Jumpers-Trophy bereits fixiert. In der Wertung der besten Springer liegen gleich fünf Österreicher an der Spitze.
Restliche Weltcup-Stationen:
Kulm 27.02. (nur Männer)
Lahti (FIN) 06.03. - 07.03.
Oslo (NOR) 15.03.
Gesamtweltcup Männer
Gesamtweltcup Frauen
Rennrodeln
Das Rodel-Team war bei Olympia mal wieder eine Medaillenbank, doch trotz vier Mal Edelmetall reichte es nicht für das oberste Treppchen.
Im Weltcup könnte das jedoch anders aussehen. Vor den verbleibenden zwei Weltcup-Stationen haben die österreichischen Rodler noch in jeder Disziplin die Chance auf eine Kristallkugel.
Die größten Chancen gibt es im Frauen-Doppelsitzer. Die Bronzemedaillen-Gewinnerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben bereits 132 Punkte Vorsprung auf das deutsche Duo Eitberger/Matschina.
Auch im Einsitzer der Frauen sieht es aus österreichischer Sicht gut aus. Während es bei Olympia nicht für eine Medaille reichte, kämpfen mit Lisa Schulte und Hannah Prock sogar noch zwei Österreicherinnen um die Kristallkugel. Schulte geht als Führende mit 15 Punkten Vorsprung auf Olympiasiegerin Julia Taubitz in die letzten beiden Rennen.
Noch knapper geht es im Einsitzer der Männer zu. Dort fehlt Silbermedaillen-Gewinner Jonas Müller gerade mal ein Punkt auf Weltcup-Leader Felix Loch.
Im Doppelsitzer der Männer haben Juri Gatt und Riccardo Schöpf als Zweite bereits über 100 Punkte Rückstand auf Wendl/Arlt.
Restliche Weltcup-Stationen:
St. Moritz (SUI) 28.02. - 01.03.
Altenberg (GER) 07.03. - 08.03.
Einsitzer Frauen
Einsitzer Männer
Doppelsitzer Frauen
Doppelsitzer Männer
Ski Alpin
Früher waren die alpinen Skifahrer Garanten für Kristallkugeln. In dieser Saison sieht es dagegen eher mau aus.
Julia Scheib hat dafür große Chancen auf eine Kristallkugel. Im Riesentorlauf-Weltcup liegt sie bei zwei ausstehenden Rennen 89 Punkte vor der Schweizerin Camille Rast.
77 Punkte Rückstand hat Cornelia Hütter im Abfahrts-Weltcup bei noch vier ausstehenden Rennen auf Emma Aicher (GER), die nach dem Saison-Aus von Lindsey Vonn nun die neue Gejagte ist. Die Konkurrenz ist jedoch groß: Sieben Läuferinnen befinden sich innerhalb von 78 Punkten.
Im Gesamtweltcup spielen die Österreicher auch dieses Jahr nur eine sehr untergeordnete Rolle. Sowohl Marco Schwarz als auch Julia Scheib sind als jeweils beste ÖSV-Athleten nur auf Rang acht.
Theoretisch gibt es auch im Super-G der Frauen sowie im Riesentorlauf und im Super-G der Männer noch die Möglichkeit auf eine Kristallkugel, doch die Chancen sind sehr gering.
Restliche Weltcup-Stationen:
Soldeu (AND) 27.02. - 01.03. (Frauen Speed)
Garmisch-Partenkirchen (GER) 28.03. - 01.03. (Männer Speed)
Kranjska Gora (SLO) 07.03. - 08.03. (Männer Technik)
Åre (SWE) 14.03. - 15.03. (Frauen Technik)
Courchevel (FRA) 14.03. - 15.03. (Speed Männer)
Lillehammer (NOR) 21.03. - 25.03. (Weltcup Finale)
Riesenslalom Frauen
Riesenslalom Männer
Super-G Frauen
Super-G Männer
Abfahrt Frauen
Ski Freestyle
Im Ski Freestyle ist im Kampf um die Kristallkugeln noch so ziemlich alles offen. In den ausstehenden Wettkämpfen kann sich noch einiges drehen.
Somit ist auch für Big-Air-Bronzemedaillen-Gewinner Matej Svancer eine Titelverteidigung in der Park & Pipe-Gesamtwertung noch möglich.
Aktuell liegt der gebürtige Tscheche mit 140 Punkten auf dem zwölften Platz in der Gesamtwertung. Auf Leader Finley Melville Ives fehlen ihm ebenso viele Punkte.
In der Big-Air-Wertung liegt Svancer auf dem elften Platz. Im Slopestyle ist er Sechster, dort liegt er nur 20 Punkte hinter der Spitze. Lara Wolf hat nur noch im Slopestyle Chancen auf die kleine Kristallkugel.
Im Skicross reichte es für die ÖSV-Athleten nicht für eine Olympia-Medaille und auch im Kampf um die Kristallkugeln dürfte es aus österreichischer Sicht schwer werden.
Allerdings haben sowohl Johannes Aujesky als auch Katrin Ofner theoretisch noch Chancen auf den Gesamtweltcup. Bei sieben ausstehenden Rennen liegen beide jedoch über 300 Punkte hinter den Weltcup-Leadern.
Restliche Weltcup-Stationen:
Kopaonik (SRB) 25.02 - 28.02 (Skicross)
Gudauri (GEO) 04.03 - 07.03 (Skicross)
Montafon 11.03 - 12.03 (Skicross)
Tignes (FRA) 17.03 - 20.02 (Slopestyle & Big Air)
Craigleith (CAN) 19.03 - 22.03 (Skicross)
Silvaplana (SUI) 25.03 - 29.03 (Slopestyle & Halfpipe)
Gällivare (SWE) 27.03 - 29.03 (Skicross)
Park & Pipe Männer
Slopestyle Frauen
Skicross Männer
Skicross Frauen
Skibergsteigen
Auch wenn Österreichs Skibergsteiger bei Olympia nicht sehr erfolgreich waren, haben sie im Weltcup die Chance auf Wiedergutmachung. Denn ausgerechnet die olympische Disziplin, der Sprint, ist die große Schwachstelle der österreichischen Athleten.
Im Gesamtweltcup ist vor allem bei den Männern noch alles möglich, denn die Saison der Skibergsteiger ist gerade erst zur Hälfte vorbei. Paul Verbnjak ist aktuell Vierter in der Gesamtwertung. In seiner stärksten Disziplin, dem Einzel, folgen noch vier Rennen, wobei bisher noch keines stattgefunden hat.
In der Wertung des Vertical Race ist der Kärntner aktuell nach zwei von fünf Rennen Zweiter. Bei den Frauen kämpft Sarah Dreier um ihren dritten Sieg in der Vertical-Race-Gesamtwertung. Aktuell ist die Salzburgerin mit 162 Punkten Dritte.
Restliche Weltcup-Stationen:
Shahdag (AZE) 06.03 - 08.03
Martelltal (ITA) 19.03 - 22.03
Puy-Saint-Vincent (FRA) 25.03 - 26.03
Villar-sur-Ollon (SUI) 01.04 - 04.04
Gesamtweltcup Männer
Vertical Race Männer
Vertical Race Frauen
Skispringen
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen dürfte im Gesamtweltcup bereits alles entschieden sein. Die beiden slowenischen Geschwister Domen und Nika Prevc führen jeweils überlegen.
Dennoch stehen für Männer und Frauen noch einige Highlights in diesem Winter an. Aus österreichischer Sicht geht es in der Heimat weiter. Während die Frauen in Hinzenbach springen, geht es für die Männer zum Skifliegen am Kulm.
Da am Kulm das erste Weltcup-Skifliegen dieser Saison stattfindet, ist in der Skiflug-Wertung noch alles offen. Auch für die Frauen geht es am Ende der Saison in Vikersund und Planica noch drei mal zum Skifliegen.
In Slowenien geht es für die Männer am Saisonende auch noch um die Planica-7-Wertung. Außerdem kämpfen die ÖSV-Adler in der Nationwertung um den fünften Sieg in Folge.
Restliche Weltcup-Stationen:
Kulm 28.02. - 01.03. (Skifliegen Männer)
Hinzenbach 28.02. - 01.03. (Frauen)
Lahti (FIN) 05.03. - 08.03.
Oslo (NOR) 14.03. - 15.03.
Vikersund (NOR) 21.03. - 22.03. (Skifliegen)
Planica (SLO) 27.03. - 29.03. (Skifliegen)
Gesamtweltcup Männer
Gesamtweltcup Frauen
Nationencup Männer
Nationecup Frauen
Snowboard
Die Snowboarder waren die erfolgreichsten österreichischen Athleten bei den Olympischen Spielen und auch im Weltcup stehen die Österreicher sehr gut da.
Olympiasieger Benjamin Karl kämpft zu seinem Karriereende um seine insgesamt fünfte große Kristallkugel. Aktuell fehlen ihm als Drittem vierzig Punkte auf Weltcup-Leader Aaron Mach.
Auch im Parellel-Riesentorlauf-Weltcup hat Karl sehr gute Chancen auf eine Kristallkugel. Ex aequo mit dem Südtiroler Roland Fischnaller ist er dort Erster. In der Wertung des nicht olympischen Parallel-Slaloms liegt Arvid Auner aktuell auf dem dritten Platz.
Bei den Frauen hat Sabine Payer sowohl im Gesamtweltcup, als auch im Riesenslalom noch Chancen auf eine Kristallkugel. Vier Weltcup-Stationen stehen noch an.
Im Snowboard-Cross ist vor allem bei den Männern noch alles offen. Bisher gab es in dieser Saison erst drei von acht Weltcup-Rennen. Mit Olympiasieger Alessandro Hämmerle und Bronze-Medaillengewinner Jakob Dusek kämpfen gleich zwei Österreicher um den Gesamtweltcup. Ein besonderes Highlight ist der Heimweltcup im März im Montafon.
In der Park & Pipe-Wertung gibt es aus österreichischer Sicht nichts mehr zu holen. Während der Big-Air-Weltcup bereits zu Ende ist, stehen für Anna Gasser und Co. im Slopestyle auch nur noch zwei Bewerbe an. Einer davon findet in Flachau statt.
Restlichen Weltcup-Stationen:
Krynica (POL) 28.02. - 01.03. (Parallel-RTL)
Erzurum (TUR) 06.03. - 08.03. (Cross)
Ban-K (JPN) 07.03.- 08.03. (Halfpipe)
Spindleruv Mlyn (CZE) 07.03. (Parallel-Slalom)
Montafon 14.03. - 15.03. (Cross)
Val St. Come (CAN) 14.03. - 15.03. (Parallel-RTL)
Flachau 19.03. - 21.03. (Slopestyle)
Winterberg (GER) 21.03. - 22.03. (Parallel Slalom)
Silvaplana (SUI) 25.03. - 29.03. (Halfpipe & Slopestyle)
Mont St. Anne (CAN) 27.03. - 29.03. (Cross)
Parallel-Gesamt Männer
Parallel-Gesamt Frauen
Parallel-RTL Männer
Parallel-Slalom Männer
Parallel-RTL Frauen
Snowboard-Cross Männer