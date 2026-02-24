NEWS

Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Der Abfahrts-Weltmeister von 1997 lässt kein gutes Haar an der Organisation der Alpinbewerbe der Ski-Männer in Bormio. Er stößt sich besonders an der fehlenden Stimmung.

Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der fehlende olympische Flair bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo wurde von mehreren Sportlerinnen und Sportlern bemängelt. Besonders bei den Alpinbewerben der Ski-Männer in Bormio kam kaum Stimmung auf.

Die olympischen Bewerbe hätten sich wie normale Weltcup-Rennen angefühlt, kritisierte Marco Odermatt. Das lag nicht zuletzt an den ausbleibenden abendlichen Medaillenzeremonien.

Schweizer beschweren sich beim IOC

Mit Landsmann Bruno Kernen hat sich ein weiterer Kritiker an den Olympischen Spielen gefunden. "Ich glaube, es gibt Ski-Klubs, die eine würdevollere Siegerehrung organisieren. Was ich gesehen habe, hat mich geschockt. Das ist meiner Meinung nach schon fast respektlos den Sportlern gegenüber", meint der 53-Jährige.

Laut dem Schweizer "Blick" ist der Schweizer Dachverband bereits beim IOC vorstellig geworden. "Das haben wir dem IOC bereits mitgeteilt und werden im Hinblick auf die Spiele 2030 in Frankreich darauf einwirken, dass die sogenannte Medal's Plaza zurückkehrt", wird Delegationsleiter Ralph Stöckli zitiert.

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia
2
Olympia 2026: Die meistgesehenen Spiele der ORF-Geschichte

Olympia 2026: Die meistgesehenen Spiele der ORF-Geschichte

Olympia
1
So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Olympia
Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Olympia
5
"Großes, großartiges Italien"- Kommentare zur Abschluss-Feier

"Großes, großartiges Italien"- Kommentare zur Abschluss-Feier

Olympia
1
Zahnlos zu Gold: USA-Held verlor im Eishockey-Finale Zähne

Zahnlos zu Gold: USA-Held verlor im Eishockey-Finale Zähne

Olympia
Olympische Winterspiele 2030: Über 1000 Kilometer verstreut

Olympische Winterspiele 2030: Über 1000 Kilometer verstreut

Olympia
3

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Marco Odermatt Ski Alpin