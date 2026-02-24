Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Der fehlende olympische Flair bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo wurde von mehreren Sportlerinnen und Sportlern bemängelt. Besonders bei den Alpinbewerben der Ski-Männer in Bormio kam kaum Stimmung auf.

Die olympischen Bewerbe hätten sich wie normale Weltcup-Rennen angefühlt, kritisierte Marco Odermatt. Das lag nicht zuletzt an den ausbleibenden abendlichen Medaillenzeremonien.

Schweizer beschweren sich beim IOC

Mit Landsmann Bruno Kernen hat sich ein weiterer Kritiker an den Olympischen Spielen gefunden. "Ich glaube, es gibt Ski-Klubs, die eine würdevollere Siegerehrung organisieren. Was ich gesehen habe, hat mich geschockt. Das ist meiner Meinung nach schon fast respektlos den Sportlern gegenüber", meint der 53-Jährige.

Laut dem Schweizer "Blick" ist der Schweizer Dachverband bereits beim IOC vorstellig geworden. "Das haben wir dem IOC bereits mitgeteilt und werden im Hinblick auf die Spiele 2030 in Frankreich darauf einwirken, dass die sogenannte Medal's Plaza zurückkehrt", wird Delegationsleiter Ralph Stöckli zitiert.