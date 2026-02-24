Nach Aufgabe im Massenstart: Giacomel am Herzen operiert

Schock bei den italienischen Biathleten!

Tommaso Giacomel wurde erfolgreich am Herzen operiert, nachdem er am Freitag den Massenstart bei den Olympischen Spielen abbrechen musste. Das gab der italienische Verband am Dienstag bekannt.

Der 25-Jährige lag im abschließenden Olympia-Rennen in Führung, musste jedoch nach dem zweiten Schießen erst Tempo reduzieren und den Wettkampf schlussendlich abbrechen.

"Gleich nach dem zweiten Liegendschießen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig, und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören", teilte Giacomel anschließend auf Instagram mit.

"Schlimmstes Gefühl, das ich bisher erlebt habe"

Er fügte hinzu: "Es war das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe".

In einer anschließenden Untersuchung sei laut des FISI "eine Anomalie der elektrischen Leitfähigkeit in den Vorhöfen" festgestellt worden.

Daraufhin wurde eine "Ablation empfohlen, die bereits durchgeführt wurde und vollkommen erfolgreich verlief", so der Verband weiter.

Saison vorzeitig beendet

Wie Giacomel am Dienstag auf Instagram bestätigt, ist die Saison für ihn damit vorzeitig beendet.

Vor dem letzten Trimester fehlten dem Italiener lediglich 37 Punkte auf den Weltcupführenden Eric Perrot (FRA).

Bei den Olympischen Spielen holte er in der Mixed-Staffel Silber, sonst konnte er den Erwartungen nicht gerecht werden.