Medaillenspiegel Olympia 2026: Endstand nach 116 Entscheidungen

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind offiziell beendet. Die finale Nationenwertung unterstreicht die Kräfteverhältnisse im Wintersport und zeigt ein beeindruckendes Bild an der Weltspitze.

Während sich die internationale Konkurrenz vor der Dominanz aus dem Norden verneigt, liefert auch das Team Austria über die gesamte Dauer der Bewerbe konstant ab und behauptet sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf dem neunten Gesamtrang.

Norwegen schreibt Geschichte: Neuer Goldrekord

An der Spitze des Medaillenspiegels herrscht einsame Klasse: Norwegen sichert sich mit einer Machtdemonstration den Sieg in der Nationenwertung. Die Skandinavier krönen ihre Performance mit beeindruckenden 18 Goldmedaillen und stellen damit einen neuen Allzeit-Rekord für Olympische Winterspiele auf.

Vor allem in den nordischen Disziplinen und im Biathlon sind die Wikinger über zwei Wochen hinweg kaum zu biegen.

Dahinter landet das US-Team mit 12 Goldmedaillen auf Rang zwei.

Gastgeber Italien zeigt groß auf

Bemerkenswert präsentiert sich die Bilanz der Niederlande, die sich den hervorragenden dritten Rang im Medaillenspiegel sichern. Die „Oranjes“ untermauern dabei ihre traditionelle Vormachtstellung auf dem Eis und sammeln ihre Medaillen fast ausschließlich durch ihre enorme Stärke im Eisschnelllauf und Short Track.

Direkt dahinter sorgt der Gastgeber für Jubelstimmung: Italien belegt Rang vier und stellt mit 10 Goldmedaillen sowie insgesamt 30 Podestplätzen einen neuen nationalen Olympia-Rekord auf. Die Heimspiele beflügeln die „Azzurri“, die in der Breite so stark wie nie zuvor auftreten.

Österreich in den Top 10

Für das Team Austria enden die Spiele mit einer höchst erfreulichen Bilanz. Mit insgesamt 18 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 5 Bronze) fixiert Österreich den neunten Platz im abschließenden Medaillenspiegel.

Österreichs Medaillen bei Olympia 2026>>>

In der reinen Anzahl an Medaillen liegt man sogar gleichauf mit Peking 2022 auf dem dritten Rang der ewigen ÖOC-Statistik.

Der Endstand im Medaillenspiegel bei Olympia 2026: