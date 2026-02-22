Overtime-Triumph im Traumfinale: USA holt Eishockey-Gold

Der Eishockey-Olympiasieger 2026 heißt USA.

Die US-Amerikaner gewinnen ein hochklassiges Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.

Für die USA ist es die erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit dem "Miracle on ice" 1980 und der dritte Olympiasieg insgesamt. Die US-Boys revanchieren sich damit auch für die knappe Finalniederlage gegen die Kanadier vor 16 Jahren bei den Spielen in Vancouver.

Für Kanada, Mutterland des Eishockeys, ist es indes die zweite knappe Endspielpleite gegen das Nachbarland binnen drei Tagen: Auch das Frauen-Team musste sich gegen die USA nach einem 1:2 nach Verlängerung mit Silber begnügen.

Boldy schockt Kanada früh

Kanada, das ohne den verletzten Kapitän Sidney Crosby auskommen muss, kontrolliert zu Spielbeginn das Geschehen, bis sich Boldy sehenswert durchtankt, Toews und Makar stehen lässt und Binnington durch die Hosenträger bezwingt (6.).

Insgesamt haben die USA in den ersten 20 Minuten die besseren Chancen und gehen mit der verdienten Führung in die erste Drittelpause.

Kanadier verzweifeln an US-Goalie Hellebuyck

Im Mitteldrittel machen die Kanadier ordentlich Dampf.

McDavid vergibt die Großchance zum Ausgleich, bleibt im Eins-gegen-Eins gegen Keeper Connor Hellebuyck zweiter Sieger (30.). Ein doppeltes Überzahlspiel bleibt in der Folge vom neunfachen Olympia-Champion ebenso ungenutzt wie eine Gelegenheit von Macklin Celebrini (36.).

In der 39. Minuten kommt Kanada dann doch zum verdienten Ausgleich: Nach einem Bullygewinn der Ahornblätter im gegnerischen Drittel landet der Puck rechts bei Makar, der auf Hellebuyck zuläuft und die Scheibe im langen Eck versenkt.

Ein abgefälschter Stangenpendler des US-Teams sowie eine Rauferei beenden das intensive Mitteldrittel.

Hughes wird zum Gold-Torschützen

Im Schlussdrittel bringt Devon Toews den Puck nicht im scheunentoroffenen US-Gehäuse unter, weil Hellebuyck mit dem Schlägerrand den Einschlag verhindert (42.). Auch Celebrini scheitert im Konter am US-Keeper (45.), während sein Teamkollege Nathan MacKinnon am leeren Tor vorbeischießt (50.).

Weitere vernebelte Chancen und eine Vier-Minuten-Zeitstrafe für Sam Bennett wegen hohen Stocks, der im Gesicht von Hughes landet, spielt den US-Amerikanern vermeintlich in die Hände. Doch Hughes muss wenig später selbst auf die Strafbank und hebt den Vorteil wieder auf.

Die Entscheidung fällt somit in der Overtime im Spiel Drei gegen Drei. In dieser schießt Jack Hughes die USA in der dritten Minute zur Goldmedaille.

Er sowie Keeper Hellebuyck verhindern damit den zehnten Olympia-Triumph Kanadas und krönen die Leistung der US-Amerikaner, die in Mailand ungeschlagen blieben.