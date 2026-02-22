Deutsche Dominanz im Vierer-Bob - Treichl kommt nicht ran

Markus Treichl hat den Olympischen Viererbob-Bewerb am Schlusstag der Winterspiele in Italien auf Rang neun abgeschlossen.

Der Tiroler verbessert sich am Sonntag in den Läufen drei und vier im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo noch um eine Position und schafft somit die gleiche Endplatzierung wie im Zweier.

Gold und Silber gehen an Deutschland: Johannes Lochner kürt sich mit seiner Crew zum Doppel-Olympiasieger vor Francesco Friedrich. Bronze sichert sich die Schweiz.

Versöhnlicher Schlusstag für Treichl

Treichl hatte mit den Anschiebern Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber jegliche Medaillenhoffnungen schon am Samstag durch einen kapitalen Startfehler im ersten Lauf begraben müssen.

Am Sonntag gelingen dem 32-Jährigen zum Abschluss seiner dritten Olympia-Kampagne der acht- bzw. der viertschnellste Lauf, das ergibt in der Endabrechnung noch eine Ergebnisverbesserung.

Auf Bronze fehlen 0,66, auf Lochners Gold-Bob 1,73 Sekunden. Der Deutsche hatte bereits die Zweier-Konkurrenz im Cortina Sliding Centre gewonnen.

Margis setzt neue Rekordmarke

Lochners Anschieber Thorsten Margis feiert seinen fünften Sieg bei Winterspielen und ist nun der erfolgreichste Bobsportler der Olympia-Geschichte.

Auf Rang drei schieben sich im letzten Lauf noch die Schweizer um Michael Vogt vor und verhindern damit einen deutschen Dreifacherfolg.

Treichl wiederum hat mit seinen zwei neunten Plätzen seine bisher besten Platzierungen im Zeichen der Ringe erzielt, hatte sich nach den guten Trainings aber mehr erhofft.

Der zweite österreichische Bob des Steirers Jakob Mandlbauer war am Vortag durch einen Sturz in Lauf zwei ausgeschieden. Während die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler mit dem Schrecken davon kamen, musste Mandlbauer ins Spital gebracht werden. Danach war von einer Bandscheibenproblematik der Halswirbelsäule die Rede.

