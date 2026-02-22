Rührende Geste nach Gold: US-Stars gedenken verstorbenem Gaudreau

Exakt 46 Jahre nach dem "Miracle on Ice" in Lake Placid ist die USA wieder Eishockey-Olympiasieger.

Die "Stars and Stripes" setzten sich in einem dramatischen Endspiel gegen Erzrivale Kanada mit 2:1 nach Overtime durch. Spielbericht >>>

Unmittelbar nach dem erlösenden Gold-Treffer von Jack Hughes brachen nicht nur alle Dämme, die US-Truppe gedachte in der Stunde des Sieges auch ihrem verstorbenen Mitspieler Johnny Gaudreau und trug dessen Trikot durch die Santagiulia Arena in Mailand.

Sein Jersey hing in Erinnerung an ihn in der US-Kabine, seine Familie beobachtete das Finale von der Tribüne aus. Nach dem Spiel wurden Gaudreaus Kinder auf das Siegerfoto mitgenommen.

"So viele Spieler sind mit ihm aufgewachsen"

Johnny Gaudreau und sein jüngerer Bruder Matthew Gaudreau kamen im Sommer 2024 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurden.

"Er ist in aller Munde", sagte US-Kapitän Auston Matthews nach dem Sieg. "Wir hatten sein Trikot bei jedem Spiel im Umkleideraum. So viele Spieler in diesem Team sind mit ihm aufgewachsen, standen ihm nahe und sind hier im Geiste bei uns. Das ist großartig."

763 Spiele absolvierte Johnny Gaudreau in der NHL, erzielte dabei 243 Tore und 500 Assists. Mit dem U20-Team der USA gewann er bei der WM 2013 Gold, im Dress des Nationalteams folgte Bronze bei der WM 2018.

Gaudreau nahm darüber hinaus sieben Mal am All-Star-Game der NHL teil und wurde 2021/22 ins First-All-Star-Team der NHL gewählt. Im Laufe seiner Karriere spielte der Offensiv-Star für die Calgary Flames und Columbus Blue Jackets.