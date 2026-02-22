Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 16 (22.2.)

Die Olympischen Spiele 2026 sind am 16. und letzten Wettkampftag zu Ende gegangen. Insgesamt standen noch fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Der Endstand im Medaillenspiegel >>>

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.

Alle Medaillenentscheidungen am 16. Olympia-Tag (22.2.)