NEWS

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 16 (22.2.)

Alle Medaillenentscheidungen vom 16. und letzten Wettkampftag in Mailand Cortina im Überblick 🥇. Hier findest du alle aktuellen Medaillengewinner!

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 16 (22.2.) Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Olympischen Spiele 2026 sind am 16. und letzten Wettkampftag zu Ende gegangen. Insgesamt standen noch fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Der Endstand im Medaillenspiegel >>>

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.

Alle Medaillenentscheidungen am 16. Olympia-Tag (22.2.)

Mehr zum Thema

Overtime-Triumph im Traumfinale: USA holt Eishockey-Gold

Overtime-Triumph im Traumfinale: USA holt Eishockey-Gold

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 116/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 116/116 Entscheidungen

Olympia
14
Die internationalen Tops & Flops in Mailand/Cortina

Die internationalen Tops & Flops in Mailand/Cortina

Olympia
Olympia LIVE: Overtime im Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia LIVE: Overtime im Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia
5
Tränen bei Stadlober: "Da sind alle Emotionen herausgekommen"

Tränen bei Stadlober: "Da sind alle Emotionen herausgekommen"

Olympia
Die rot-weiß-roten Tops & Flops in Mailand/Cortina

Die rot-weiß-roten Tops & Flops in Mailand/Cortina

Olympia
1
Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Olympia
5

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026