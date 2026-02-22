Kanada Kanada CAN
USA USA USA
Nach Overtime
1:2
0:1 , 1:0 , 0:0
  • Cale Makar
  • Matt Boldy
  • Jack Hughes
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schwacher Trost: McDavid nach Final-Drama zum MVP gewählt

Der Topscorer des Turniers wird zudem zum besten Stürmer des Turniers gekürt. Zwei US-Amerikaner räumen ebenfalls persönliche Awards ab.

Schwacher Trost: McDavid nach Final-Drama zum MVP gewählt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Connor McDavid wurde zum Most Valuable Player (MVP) des olympischen Eishockey-Turniers gewählt.

Der kanadische Superstar führte die Scorer-Wertung an und stellte einen Rekord für die meisten Punkte (13) in einem olympischen Turnier mit NHL-Beteiligung auf.

McDavid wurde zudem als bester Angreifer ausgezeichnet. Für den 29-Jährigen waren diese Auszeichnungen nach dem verlorenen Finale gegen die USA jedoch nur ein schwacher Trost. Spielbericht >>>

Connor Hellebuyck wurde zum besten Torwart und sein US-Teamkollege Quinn Hughes zum besten Verteidiger ernannt.

Alle drei Spieler sind auch im All-Star-Team vertreten, das durch Verteidiger Cale Makar und Jungstar Macklin Celebrini (beide CAN) sowie dem Slowaken Juraj Slafkovsky abgerundet wird.

Das All-Star-Team:

Spieler

Position

Nation

Connor Hellebuyck

Torhüter

USA

Quinn Hughes

Verteidiger

USA

Cale Makar

Verteidiger

Kanada

Connor McDavid

Stürmer

Kanada

Macklin Celebrini

Stürmer

Kanada

Juraj Slafkovsky

Stürmer

Slowakei

Ranked: Die Top-Verdiener der NHL

#24: Noah Dobson
#24: Mark Stone

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Overtime-Triumph im Traumfinale: USA holt Eishockey-Gold

Overtime-Triumph im Traumfinale: USA holt Eishockey-Gold

Olympia
11
Olympia LIVE: Overtime im Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia LIVE: Overtime im Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia
7
Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Endstand nach 116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Endstand nach 116 Entscheidungen

Olympia
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 16 (22.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 16 (22.2.)

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Endstand nach 116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Endstand nach 116 Entscheidungen

Olympia
14
Die internationalen Tops & Flops in Mailand/Cortina

Die internationalen Tops & Flops in Mailand/Cortina

Olympia

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand MVP Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Connor McDavid Team USA Team Kanada