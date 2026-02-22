Spieler
Position
Nation
Connor Hellebuyck
Torhüter
USA
Quinn Hughes
Verteidiger
USA
Cale Makar
Verteidiger
Kanada
Connor McDavid
Stürmer
Kanada
Macklin Celebrini
Stürmer
Kanada
Juraj Slafkovsky
Stürmer
Slowakei
Cale Makar
Matt Boldy
Jack Hughes
Schwacher Trost: McDavid nach Final-Drama zum MVP gewählt
Der Topscorer des Turniers wird zudem zum besten Stürmer des Turniers gekürt. Zwei US-Amerikaner räumen ebenfalls persönliche Awards ab.
Connor McDavid wurde zum Most Valuable Player (MVP) des olympischen Eishockey-Turniers gewählt.
Der kanadische Superstar führte die Scorer-Wertung an und stellte einen Rekord für die meisten Punkte (13) in einem olympischen Turnier mit NHL-Beteiligung auf.
McDavid wurde zudem als bester Angreifer ausgezeichnet. Für den 29-Jährigen waren diese Auszeichnungen nach dem verlorenen Finale gegen die USA jedoch nur ein schwacher Trost. Spielbericht >>>
Connor Hellebuyck wurde zum besten Torwart und sein US-Teamkollege Quinn Hughes zum besten Verteidiger ernannt.
Alle drei Spieler sind auch im All-Star-Team vertreten, das durch Verteidiger Cale Makar und Jungstar Macklin Celebrini (beide CAN) sowie dem Slowaken Juraj Slafkovsky abgerundet wird.