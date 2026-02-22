Schwacher Trost: McDavid nach Final-Drama zum MVP gewählt

Connor McDavid wurde zum Most Valuable Player (MVP) des olympischen Eishockey-Turniers gewählt.

Der kanadische Superstar führte die Scorer-Wertung an und stellte einen Rekord für die meisten Punkte (13) in einem olympischen Turnier mit NHL-Beteiligung auf.

McDavid wurde zudem als bester Angreifer ausgezeichnet. Für den 29-Jährigen waren diese Auszeichnungen nach dem verlorenen Finale gegen die USA jedoch nur ein schwacher Trost. Spielbericht >>>

Connor Hellebuyck wurde zum besten Torwart und sein US-Teamkollege Quinn Hughes zum besten Verteidiger ernannt.

Alle drei Spieler sind auch im All-Star-Team vertreten, das durch Verteidiger Cale Makar und Jungstar Macklin Celebrini (beide CAN) sowie dem Slowaken Juraj Slafkovsky abgerundet wird.

Das All-Star-Team: