Wird Cortina das Rodel-Cordoba?

Zum 17. Mal werden Rodelbewerbe bei Olympischen Spielen ausgetragen. In den bisherigen 16 Spielen war Deutschland 15 mal an der Spitze des Rodel-Medaillenspiegels.

Nur in Lillehammer 1994 konnte Italien die Deutschen hinter sich lassen. Österreich war im Rodel-Medaillenspiegel der fünf Ringe immer hinter Deutschland.

In Peking konnte das deutsche Rodel-Team sogar vier Goldmedaillen in vier Bewerben holen. Doch das könnte sich bei diesen Olympischen Spielen ändern.

Österreichs Olympia-Teilnehmer 2026: