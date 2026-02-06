NEWS

Startliste für die Olympia-Abfahrt der Männer

Auf der berühmten Stelvio werden die ersten Medaillen der Winterspiele 2026 ausgefahren. Die Startnummern aller Athleten:

Olympia 2026 steht in den Startlöchern.

Die alpinen Ski-Männer tragen am Samstag in Bormio die allererste Medaillen-Entscheidung der diesjährigen Winterspiele aus, auf der Stelvio geht es in der Abfahrt um Gold, Silber und Bronze. Start ist um 11:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Hemetsberger startet mit Nummer 1

Als erster Läufer geht mit Daniel Hemetsberger gleich ein Österreicher auf die Strecke, der 34-Jährige ist nach seinem schweren Sturz im zweiten Abfahrtstraining etwas angeschlagen.

Schweizer eröffnen Top-Gruppe

Die Top-Gruppe wird von einem Schweizer Trio eröffnet: Alexis Monney (6), Marco Odermatt (7) und Franjo von Allmen (8). Direkt darauf folgt mit Vincent Kriechmayr (9) das heißeste ÖSV-Eisen.

Alle Olympiasieger in der Abfahrt>>>

Kitzbühel-Triumphator Giovanni Franzoni kommt mit Startnummer 11. Auf ihn folgt der sechsfache Sieger der Bormio-Abfahrt, Dominik Paris (12). Ryan Cochran-Siegle (USA/13), Mattia Casse (ITA/14) und Florian Schieder (ITA/15) schließen die Top-Gruppe ab.

Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser trägt die 21, Stefan Babinsky als letzter ÖSV-Athlet die 25.

