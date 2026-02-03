Fürchtet Rodeln um Olympia-Zukunft? Georg Hackl hat Vorahnung

Ältere Semester werden sich an von Sigi Bergmann kommentierte hitzige Rodelduelle von Österreichs Markus Prock, des Südtirolers Armin Zöggeler und des Bayern Georg Hackl erinnern.

In den 90ern hatte "der Hackl-Schorsch" letztlich immer die Fußspitze vorne: Er holte olympisches Gold auf den Rodelbahnen von Albertville 1992, Lillehammer 1994 sowie Nagano 1998.

Aus den Konkurrenten von damals sind Freunde geworden. Prock ist als österreichischer Verbandspräsident Vorgesetzter des Trainers Georg Hackl. Armin Zöggeler, der 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin Gold holte, arbeitet für den italienischen Verband.

"Es ist doch schön, wenn man sich zuerst duelliert und dann mit einem Schmäh auf die harten Kämpfe zurückblickt. Das ist das Schöne bei uns im Rodeln: Trotz der harten Bandagen im Wettkampf ist die Atmosphäre sehr familiär", beschreibt Hackl das Verhältnis zu seinen früheren Rivalen.