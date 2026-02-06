Olympia-Abfahrt in Cortina: "Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Das erste Abtasten der Ski-Frauen auf der Olympia-Abfahrt in Cortina wurde zur Geduldsprobe.

Nach fünf Läuferinnen musste das Training auf der Tofana wegen Nebels für rund eine Stunde unterbrochen werden, ehe auch der Rest des Feldes die Strecke erstmals testen durfte.

Das Ergebnis des 1. Trainings >>>

"Ab der Hälfte der Strecke habe ich fast gar nichts mehr gesehen, gerade so ein Tor weit. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass da jemand mit einer gelben Fahne steht – aber ich weiß eh nicht, ob ich den gesehen hätte", nimmt Nina Ortlieb den teilweisen Blindflug auf der Tofana mit Humor.

"In einem Rennen wäre das nicht fahrbar gewesen"

Mit ernsterer Miene sagt die Vorarlbergerin über die Bedingungen zu Beginn des Trainings: "Es war ein bisschen über der Grenze. Ich habe dann für mich selbst entschieden, dass ich etwas Tempo rausnehme, das Risiko wäre nicht dafür gestanden. Bei einem ersten Training kann man das noch irgendwo tolerieren, in einem Rennen wäre das nicht mehr fahrbar gewesen."

Die Wellen auf der Tofana sind ausgeprägter als in den vergangenen Jahren im Weltcup, berichten die Athletinnen unisono.

"Cortina ist immer tricky. Da sind heuer Wellen, wo ich hier noch nie Wellen gesehen habe. Es ist ganz spannend", sagt Cornelia Hütter. Darauf könne man sich aber einstellen.

"Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Auch die Sprünge präsentieren sich anders als vielleicht vom Weltcup gewohnt.

"Die Sprünge gehen weiter, haben mehr Luftstand", sagt Ortlieb und gibt zu bedenken: "Man muss schauen, wie hoch das Tempo dann im Rennen sein wird, wenn die Strecke bis dahin noch härter wird. Dann könnten die Sprünge schon ans Limit gehen."

"Es schiebt schon ziemlich an", bestätigt auch Hütter. "Ich glaube, beim Zielsprung müssen sie schon was machen, der kickt im letzten Moment. Mit Renntempo wird es sicher ziemlich knackig werden. Aber im Großen und Ganzen ist es voll cool zum Fahren."

Am Samstag steht in Cortina ein zweites Abfahrts-Training am Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).