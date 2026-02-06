NEWS

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Endlich beginnen die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina! Diese Entscheidungen stehen am Samstag an:

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz Foto: © GEPA
Es geht los! Am Samstag werden bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina die ersten Medaillen vergeben.

Der Olympia-Tag im LIVE-Ticker >>>

Fünf Medaillen-Entscheidungen stehen an, den Start macht die Abfahrt der Männer in Bormio (11:30 Uhr, zum LIVE-Ticker>>>). Dort wollen Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Raphael Haaser und Stefan Babinsky mit Edelmetall gleich ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Um 13:00 Uhr startet der Skiathlon der Frauen über 20 Kilometer mit Teresa Stadlober. In Peking hatte die Salzburgerin in dieser Disziplin Bronze gewonnen.

Ab 16:00 Uhr steht für Janine Rosner der Eisschnelllauf-Bewerb über 3.000 Meter an, ehe die Skisprung-Frauen um 18:45 Uhr auf der Normalschanze von Predazzo um Gold, Silber und Bronze springen. Mit Lisa Eder gibt es auch hier eine heiße Medaillen-Kandidatin.

Zum Abschluss des Tages geht es im Snowboard-Big-Air um Medaillen.

Olympia - Zeitplan >>>

Olympia - Ergebnisse >>>

Die Einsätze der Österreicher am Samstag, 7. Februar 2026:

Ski Alpin:

11:30 Uhr: Männer Abfahrt - Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr

Skilanglauf:

13:00 Uhr: Frauen Skiathlon 20 km - Teresa Stadlober

Skispringen:

18:45 Uhr: Frauen Normalschanze - Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak

Eisschnelllauf:

16:00 Uhr: Frauen 3.000 m - Janine Rosner

Ski Freestyle:

10:30 Uhr: Frauen Slopestyle, Qualifikation - Lara Wolf

14:00 Uhr: Männer Slopestyle, Qualifikation - Matej Svancer, Julius Forrer

Rodeln:

17:00 Uhr: Männer Einsitzer, 1. und 2. Lauf - Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher

Das gesamte Programm am Samstag, 7. Februar 2026:

