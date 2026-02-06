Olympia-These: Der WM-Heimvorteil wird den ÖSV-Skifahrern fehlen

Daniela Kulovits:

Sieben Medaillen - diese Ausbeute war bei der Heim-WM tatsächlich eine Überraschung und ist nun eine hohe Messlatte.

Ähnlich wie in Saalbach sollte man auch bei Olympia ein derart gutes Abschneiden der ÖSV-Alpinen im Vorfeld nicht erwarten. Denn an der Ausgangslage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht viel geändert.

Die Österreicher zählen auch in Italien mit Ausnahme von Julia Scheib im Riesentorlauf nicht zu den absoluten Medaillen-Favoriten. Die Rolle der gefährlichen Außenseiter, wie es ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober vor der WM formulierte, könnte Rot-Weiß-Rot aber auch bei Olympia liegen. Im Idealfall sind sechs bis sieben Medaillen möglich, sollten es nur zwei bis drei werden, darf man sich auch nicht beschweren.

Im Übrigen wage ich zu behaupten, dass der Heimvorteil in Saalbach gar kein so großer Vorteil war. Und nach Italien ist es für die österreichischen Fans ja auch nicht so weit.

Maximilian Girschele:

Hat ohnehin nicht die Schweiz überall Heimvorteil? Spaß beiseite, doch die Eidgenossen werden uns in Bormio und Cortina d'Ampezzo wieder einige Medaillen streitig machen.

Auch Olympia darf gerne wieder die eine oder andere Sensation aus ÖSV-Sicht bereit halten, wobei man tatsächlich froh sein muss, wenn am Ende überhaupt eine Goldene im Medaillenspiegel steht - nur kein Druck, Julia Scheib.

In jeder anderen Disziplin hat Rot-Weiß-Rot Potenzial für Überraschungen, aber leider auch Debakel. Dass die Heim-WM derart positiv verlief, war freilich märchenhaft, täuschte zugleich aber auch über die vorhandenen Problemstellen im Skiverband hinweg.

Werden diese gerade bei Olympia schonungslos aufgezeigt? Die Winterspiele könnten jedenfalls ein wichtiger Fingerzeig für die Zukunft darstellen, und vielleicht blickt man ja in erfolgreichen Zeiten wie derzeit die Schweiz zurück und sagt: Hier wurde der Umschwung eingeleitet.

Und um den Kreis zu schließen, liebe Schweizer: Wir könnten bei eurer Heim-WM 2027 in Crans-Montana den Spieß ja umdrehen?