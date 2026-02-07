Die Olympia-Abfahrt der Herren in Bormio steht auf dem Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die berüchtigte Stelvio lebt von einem brutalen Rhythmus, der wenig Zeit zum Durchatmen bietet. Man darf gespannt sein, wer sich die Medaillen sichern wird.

Für die ÖSV-Herren starten Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Raphael Haaser (?).

Die Medaillengewinner der letzten Olympia-Abfahrt 2022 sind mittlerweile allesamt zurückgetreten. Beat Feuz gewann damals vor Johan Clarey und Matthias Mayer.

LIVE-Ticker: