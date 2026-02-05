Anna Gasser & Hanna Karrer: Ein Abklatschen zweier Generationen

Der 6. Februar 2026 ist für Hanna Karrer ein ganz besonderer Tag. Die Steirerin feiert nicht nur ihren 18. Geburtstag, es ist auch der Tag der Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2026.

Karrer startet bei den Olympischen Spielen im Snowboard-Freestyle und ist mit ihren dann 18 Jahren die jüngste ÖOC-Athletin in Italien. Eine große Geburtstagsparty wird es jedoch nicht geben.

"Bei einem so großen Event Geburtstag haben, wird auf jeden Fall super cool werden, aber ich werde den Geburtstag wahrscheinlich eher nachfeiern, weil wir die nächsten Tage Qualifikation haben", sagt Karrer bei der Olympia-Einkleidung gegenüber LAOLA1.

Gasser zum ersten mal mit "anderem Mädel"