"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich"

Silber-Rodler Jonas Müller holt das dritte Edelmetall für Österreich - es war eine Medaille mit Ansage. Wie seine Karriere nach der Saison weitergeht, lässt der "coole Typ" hingegen offen.

Daniela Kulovits
Partygott – so beschreibt Wolfgang Kindl seinen Teamkollegen und frischgebackenen Olympia-Silbermedaillengewinner Jonas Müller.

Der 28-jährige Vorarlberger hat am Sonntag im Eiskanal von Cortina im Einsitzer seine Halbzeit-Platzierung erfolgreich verteidigt und damit neben WM- und EM-Gold den größten Erfolg seiner Laufbahn eingefahren.

Dabei stand seine Karriere vor vier Jahren schon auf der Kippe.

"2022 war ich bei Olympia leider nicht dabei, da habe ich kurz überlegt, ob ich aufhöre", denkt Müller in der Stunde seines Erfolgs zurück. "Jetzt ist es die Bestätigung, dass es doch die richtige Entscheidung war, weiterzufahren."

Medaille mit Ansage

Müllers Medaille ist eine mit Ansage. Der Vorarlberger rodelte in diesem Winter bis auf eine Ausnahme in jedem Rennen aufs Podest. Dementsprechend gab er Edelmetall als Ziel aus.

"Dass ich das jetzt geschafft habe, ist das Highlight meiner Karriere", sagt ein doch eher ruhiger und gefasster Müller.

Nur, um dann doch noch feuchte Augen zu bekommen, als er auf seine Teamkollegen und Betreuer zu sprechen kommt.

"Ich rodle, seit ich sieben Jahre alt bin. Es war schon immer mein Traum, bei Olympia dabei zu sein und jetzt habe ich es geschafft. Mit solchen Teamkollegen ist es einfach mega geil. Thomas (Steu; Anm.) hatte im Ziel ein paar Tränen in den Augen, so habe ich ihn davor noch nie gesehen. Es ist einfach geil, solche Teamkollegen und Coaches zu haben."

Jonas ist so ein cooler Typ. Oft kommt mir vor, das Rodeln tut er so nebenbei.

Wolfgang Kindl über Jonas Müller

Müller selbst ist eher von der Sorte "cooler Hund". Von Nervosität war vor den finalen Läufen im olympischen Eiskanal keine Spur.

"Ich weiß, was ich kann. Ich habe gewusst, dass ich nur vier gerade Läufe brauche. Ich bin schon die ganze Saison recht locker."

Vielleicht auch, weil er selbst sagt: "Rodeln ist nicht alles für mich."

Diesen Eindruck bestätigt Kindl: "Jonas ist so ein cooler Typ. Oft kommt mir vor, das Rodeln tut er so nebenbei. Er ist schon sehr fokussiert, aber ich glaube, wenn seine Rodelkarriere vorbei ist, wird er dem nicht lange nachtrauern."

Müller: "Ich weiß noch nicht, was nach der Saison passiert"

Wie seine Karriere weitergeht, lässt Müller nach dem Silber-Coup überraschend offen:

"Ich weiß noch nicht, was nach der Saison passiert. Wir rodeln jetzt den Weltcup in St. Moritz noch und dann nehme ich im März mal frei. Danach werde ich entscheiden, wie es weitergeht."

Wie der Sonntagabend weitergeht, weiß Müller hingegen genau. "Ich werde im Österreich-Haus mit meiner Familie und meinen Freunden ein paar Bier trinken. Ich glaube, das wird eine etwas längere Nacht."

Jonas Müller, Olympia-Silbermedaillengewinner und Partygott.

