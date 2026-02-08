"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich"

Jonas ist so ein cooler Typ. Oft kommt mir vor, das Rodeln tut er so nebenbei.
Müller selbst ist eher von der Sorte "cooler Hund". Von Nervosität war vor den finalen Läufen im olympischen Eiskanal keine Spur.
"Ich weiß, was ich kann. Ich habe gewusst, dass ich nur vier gerade Läufe brauche. Ich bin schon die ganze Saison recht locker."
Vielleicht auch, weil er selbst sagt: "Rodeln ist nicht alles für mich."
Diesen Eindruck bestätigt Kindl: "Jonas ist so ein cooler Typ. Oft kommt mir vor, das Rodeln tut er so nebenbei. Er ist schon sehr fokussiert, aber ich glaube, wenn seine Rodelkarriere vorbei ist, wird er dem nicht lange nachtrauern."
Müller: "Ich weiß noch nicht, was nach der Saison passiert"
Wie seine Karriere weitergeht, lässt Müller nach dem Silber-Coup überraschend offen:
"Ich weiß noch nicht, was nach der Saison passiert. Wir rodeln jetzt den Weltcup in St. Moritz noch und dann nehme ich im März mal frei. Danach werde ich entscheiden, wie es weitergeht."
Wie der Sonntagabend weitergeht, weiß Müller hingegen genau. "Ich werde im Österreich-Haus mit meiner Familie und meinen Freunden ein paar Bier trinken. Ich glaube, das wird eine etwas längere Nacht."
Jonas Müller, Olympia-Silbermedaillengewinner und Partygott.