"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich"

Partygott – so beschreibt Wolfgang Kindl seinen Teamkollegen und frischgebackenen Olympia-Silbermedaillengewinner Jonas Müller.

Der 28-jährige Vorarlberger hat am Sonntag im Eiskanal von Cortina im Einsitzer seine Halbzeit-Platzierung erfolgreich verteidigt und damit neben WM- und EM-Gold den größten Erfolg seiner Laufbahn eingefahren.

Dabei stand seine Karriere vor vier Jahren schon auf der Kippe.

"2022 war ich bei Olympia leider nicht dabei, da habe ich kurz überlegt, ob ich aufhöre", denkt Müller in der Stunde seines Erfolgs zurück. "Jetzt ist es die Bestätigung, dass es doch die richtige Entscheidung war, weiterzufahren."

Medaille mit Ansage

Müllers Medaille ist eine mit Ansage. Der Vorarlberger rodelte in diesem Winter bis auf eine Ausnahme in jedem Rennen aufs Podest. Dementsprechend gab er Edelmetall als Ziel aus.

"Dass ich das jetzt geschafft habe, ist das Highlight meiner Karriere", sagt ein doch eher ruhiger und gefasster Müller.

Nur, um dann doch noch feuchte Augen zu bekommen, als er auf seine Teamkollegen und Betreuer zu sprechen kommt.

"Ich rodle, seit ich sieben Jahre alt bin. Es war schon immer mein Traum, bei Olympia dabei zu sein und jetzt habe ich es geschafft. Mit solchen Teamkollegen ist es einfach mega geil. Thomas (Steu; Anm.) hatte im Ziel ein paar Tränen in den Augen, so habe ich ihn davor noch nie gesehen. Es ist einfach geil, solche Teamkollegen und Coaches zu haben."