ÖRV-Rodlerinnen verpassen Edelmetall im Einsitzer-Bewerb deutlich

Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz gehen im Eiskanal von Cortina leer aus. Gold geht an Deutschland.

Österreichs Rodlerinnen beenden den olympischen Einsitzer-Bewerb ohne Medaille.

Die Gesamtweltcup-Führende Lisa Schulte kommt als beste ÖRV-Athletin nicht über den siebten Platz (+1,437 Sekunden) hinaus. Hannah Prock wird Zehnte (+2,138), Dorothea Schwarz bei ihrem Olympia-Debüt Elfte (+2,205).

Wie schon bei den Männern geht Gold auch bei den Frauen an Deutschland. Julia Taubitz krönt sich zur Olympiasiegerin, ihre schärfste Konkurrentin und Landsfrau Merle Fräbel verabschiedet sich im dritten Lauf mit einem schweren Patzer am Start aus dem Medaillenkampf.

Silber geht daher an Elina Bota (+0,918) aus Lettland, über Bronze darf die US-Amerikanerin Ashley Farquharson (+0,957) jubeln.

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus

