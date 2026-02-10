NEWS

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Fünf Medaillen hat das rot-weiß-rote Team bereits bei den Olympischen Spielen gesammelt. Auch am Mittwoch gibt es wieder einige Chancen auf Edelmetall. Die Übersicht:

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wettkampftag fünf bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo - auch am Mittwoch gibt es für Österreich wieder einige Medaillenchancen!

Der Olympia-Tag im LIVE-Ticker >>>

Um 10:00 Uhr machen die Nordischen Kombinierer mit dem Sprung-Durchgang den Anfang, auf der Normalschanze wollen sich Johannes Lamparter sowie die Rettenegger-Brüder Stefan und Thomas eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 km um 13:45 Uhr verschaffen.

Ab 11:00 Uhr steht der zweite Teil der Qualifikation der Ski-Freestylerinnen Avital Carroll und Katharina Ramsauer auf der Buckelpiste an.

11:30 Uhr lautet die Startzeit für den Super-G der Männer in Bormio, dort wollen die alpinen Ski-Männer um Kombi-Silber-Gewinner Vincent Kriechmayr für das nächste Edelmetall sorgen. Die Startliste für den Super-G >>>

Ab 14:15 Uhr sind die Biathlon-Frauen im Einzel über 15 Kilometer an der Reihe. Tamara Steiner, Lisa Hauser, Anna Gandler und Anna Andexer vertreten Österreich.

Auch die österreichischen Rodler-Doppelsitzer sind im Einsatz. Um 17:00 Uhr bzw. 18:45 Uhr kämpfen Selina Egle/Lara Kipp um Edelmetall, um 17:45 Uhr bzw. 19:35 Uhr die Männer-Duos Thomas Steu/Wolfgang Kindl sowie Juri Gatt/Riccardo Schöpf.

Im Eisschnelllauf über 1.000 Meter peilt Gabriel Odor ab 18:30 Uhr ein gutes Ergebnis an.

Und ab 19:30 Uhr geht es für Florian Lechner in die Halfpipe-Qualifikation der Snowboarder.

Olympia - Zeitplan >>>

Olympia - Ergebnisse >>>

Die Einsätze der Österreicher am Mittwoch, 11. Februar 2026:

Nordische Kombination:

10:00 Uhr/13:45 Uhr: Männer Einzel, Skispringen Normalschanze/Langlauf 10 km - Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger

Ski Freestyle:

11:00 Uhr: Buckelpiste Frauen, 2. Qualifikation - Avital Carroll, Katharina Ramsauer

14:15 Uhr: Buckelpiste Frauen, Finale

Ski Alpin:

11:30 Uhr: Super-G Männer - Raphael Haaser, Stefan Babinsky, Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz

Biathlon:

14:15 Uhr: 15 km Einzel Frauen - Lisa Hauser, Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer

Rennrodeln:

17:00/18:45 Uhr: Doppelsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf - Selina Egle/Lara Kipp

17:45/19:35 Uhr: Doppelsitzer Männer, 1. und 2. Lauf - Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Juri Gatt/Riccardo Schöpf

Eisschnelllauf:

18:30 Uhr: 1.000 Meter Männer - Gabriel Odor

Snowboard:

19:30 Uhr: Halfpipe Männer, Qualifikation - Florian Lechner

GOLD! Die Jubelbilder der Team-Kombi

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Lamparter: "Ohne Medaille wäre es für mich eine Enttäuschung"

Lamparter: "Ohne Medaille wäre es für mich eine Enttäuschung"

Olympia
Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia
Eisschnelllauf: Odor strebt einstelliges Olympia-Ergebnis an

Eisschnelllauf: Odor strebt einstelliges Olympia-Ergebnis an

Olympia
Per Videotelefonat dabei - Vaterfreude bei Kindl während Olympia

Per Videotelefonat dabei - Vaterfreude bei Kindl während Olympia

Olympia
Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt

Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt

Olympia
"Nicht das richtige Maß an Komfort" - Shiffrin mit Deja-vu

"Nicht das richtige Maß an Komfort" - Shiffrin mit Deja-vu

Olympia
1
"Schmerzen unerträglich": Olympia-Aus für Eisschnelllauf-Ass

"Schmerzen unerträglich": Olympia-Aus für Eisschnelllauf-Ass

Olympia
1

Kommentare

Selina Egle Lara Kipp Rodeln Biathlon Ski Alpin Super-G Freeski Nordische Kombination Thomas Rettenegger Stefan Rettenegger Gatt/Schöpf Juri Gatt Riccardo Schöpf Thomas Steu Wolfgang Kindl Lisa Hauser Tamara Steiner Anna Andexer Anna Gandler Gabriel Odor Eisschnelllauf Halfpipe Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026