Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Wettkampftag fünf bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo - auch am Mittwoch gibt es für Österreich wieder einige Medaillenchancen!

Um 10:00 Uhr machen die Nordischen Kombinierer mit dem Sprung-Durchgang den Anfang, auf der Normalschanze wollen sich Johannes Lamparter sowie die Rettenegger-Brüder Stefan und Thomas eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 km um 13:45 Uhr verschaffen.

Ab 11:00 Uhr steht der zweite Teil der Qualifikation der Ski-Freestylerinnen Avital Carroll und Katharina Ramsauer auf der Buckelpiste an.

11:30 Uhr lautet die Startzeit für den Super-G der Männer in Bormio, dort wollen die alpinen Ski-Männer um Kombi-Silber-Gewinner Vincent Kriechmayr für das nächste Edelmetall sorgen. Die Startliste für den Super-G >>>

Ab 14:15 Uhr sind die Biathlon-Frauen im Einzel über 15 Kilometer an der Reihe. Tamara Steiner, Lisa Hauser, Anna Gandler und Anna Andexer vertreten Österreich.

Auch die österreichischen Rodler-Doppelsitzer sind im Einsatz. Um 17:00 Uhr bzw. 18:45 Uhr kämpfen Selina Egle/Lara Kipp um Edelmetall, um 17:45 Uhr bzw. 19:35 Uhr die Männer-Duos Thomas Steu/Wolfgang Kindl sowie Juri Gatt/Riccardo Schöpf.

Im Eisschnelllauf über 1.000 Meter peilt Gabriel Odor ab 18:30 Uhr ein gutes Ergebnis an.

Und ab 19:30 Uhr geht es für Florian Lechner in die Halfpipe-Qualifikation der Snowboarder.

Die Einsätze der Österreicher am Mittwoch, 11. Februar 2026:

Nordische Kombination:

10:00 Uhr/13:45 Uhr: Männer Einzel, Skispringen Normalschanze/Langlauf 10 km - Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger

Ski Freestyle:

11:00 Uhr: Buckelpiste Frauen, 2. Qualifikation - Avital Carroll, Katharina Ramsauer

14:15 Uhr: Buckelpiste Frauen, Finale

Ski Alpin:

11:30 Uhr: Super-G Männer - Raphael Haaser, Stefan Babinsky, Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz

Biathlon:

14:15 Uhr: 15 km Einzel Frauen - Lisa Hauser, Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer

Rennrodeln:

17:00/18:45 Uhr: Doppelsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf - Selina Egle/Lara Kipp

17:45/19:35 Uhr: Doppelsitzer Männer, 1. und 2. Lauf - Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Juri Gatt/Riccardo Schöpf

Eisschnelllauf:

18:30 Uhr: 1.000 Meter Männer - Gabriel Odor

Snowboard:

19:30 Uhr: Halfpipe Männer, Qualifikation - Florian Lechner