Hütters letztes Olympia-Rennen: "Alles, was kommt, ist Draufgabe"

Cornelia Hütter und Großereignisse - das ist nicht wirklich eine Liebesbeziehung.

Abgesehen von WM-Bronze im Super-G 2023 hat die Steirerin bei den wichtigsten Rennen zumeist Pech.

Vier Mal wurde Hütter bei einem Großereignis schon Vierte. 2015 im WM-Super-G, 2023 in der WM-Abfahrt, 2025 in der WM-Abfahrt und am vergangenen Sonntag auch in der Olympia-Abfahrt in Cortina. In der Team-Kombination reichte es nur zu Rang fünf.

Am Donnerstag im Super-G (11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bestreitet die Speed-Spezialistin das letzte Olympia-Rennen ihrer Karriere. Es ist ihre letzte Chance auf Edelmetall unter den fünf Ringen.

"Ich will zu 100 Prozent die Medaille, es ist ein Traum und jeder hier hofft, dass der Traum Wirklichkeit wird", sagt Hütter, aber: "Wenn ich es mir jeden Tag, jede Sekunde einrede, wird es auch nicht besser, wenn ich sie nicht habe."