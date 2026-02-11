Bitter! Gabriel Odor wird über 1.000m disqualifiziert

Gabriel Odor ist im ersten seiner anvisierten drei Einsätze bei den Olympischen Winterspielen nach einem Missgeschick ohne Platzierung geblieben.

Der Tiroler wurde über die 1.000 m am Mittwoch disqualifiziert, nachdem er seinen polnischen Laufpartner Piotr Michalski beim Wechsel der Bahn blockiert hatte. Michalski hatte von der Außenbahn kommend Vorrang. Gold ging an den US-Amerikaner Jordan Stolz in der olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten.

Odor wäre außerhalb der Top 20 geblieben

Silber holte sich im Speed Skating Stadium von Mailand der Niederländer Jenning de Boo (+0,50 Sek.), Bronze ging an den Chinesen Ning Zhongyan (+1,06).

Zum Medaillenspiegel >>>

Odor wäre mit seiner Zeit außerhalb der ersten 20 geblieben. Der 25-Jährige tritt bei den Spielen noch über die 1.500 m und im Massenstart an. Über die 1.000 m wollte er sich in einer Rennsituation besser auf die Bahn einstimmen.

"Leider nicht ausgegangen"

"Die erste Runde war super, aber durch die Reaktion des Publikums wusste ich, dass der Wechsel sich nicht ganz ausgegangen ist", meinte Odor über seinen Fauxpas. Er habe schon bei der Auslosung erahnt, dass es gegen den Polen knapp werden könnte. "Es sind die Olympischen Spiele und da gehe ich mit Vollgas ins Rennen. Leider ist es sich nicht ausgegangen."

Für Weltrekordhalter Stolz ist der Triumph in Mailand der erste Olympiasieg überhaupt. Auch über 500 m und 1.500 m ist der 21-Jährige mit deutschen Wurzeln Topfavorit auf Gold.