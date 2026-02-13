Haare ab! Olympia-Held Jonas Müller bekommt Halbglatze rasiert

Jonas Müller hat nach seinen sensationellen Erfolgen bei den Olympischen Spielen eine neue Frisur bekommen.

Der Vorarlberger durfte am Sonntag im Eiskanal von Cortina die Silbermedaille im Rodel-Einsitzer bejubeln. Er musste sich nur dem Deutschen Max Langenhan geschlagen geben.

"Party-Gott" Jonas Müller: "Rodeln ist für mich alles" >>>

Am Freitag folgte dann der nächste Podestplatz. Die österreichischen Rodelerinnen und Rodler holten in der Team-Staffel ebenfalls Silber.

Rodler als Medaillen-Lieferant: "Haben gekämpft wie die Löwen" >>>

Thomas Steu greift zum Rasierapparat

Daraufhin folgte eine wohl ausgiebige Feier im Österreich-Haus, bei der Müller einige Haare verlor.

Wie auf einem Instagram-Video vom "olympic_team_austria" zu sehen ist, bekam der Medaillengewinner vor zahlreichen Zusehern von seinem Teamkollegen Thomas Steu die Haare abrasiert, nur an der Seite durften einige bleiben.

Das Video zu seiner neuen Halbglatze: