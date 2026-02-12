Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Regnet es auch am siebten Bewerbstag bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina Medaillen für Österreich?

Seit dem zweiten Tag der Spiele gab es an jedem Tag zumindest einmal Edelmetall für die rot-weiß-rote Delegation zu bejubeln. Tag Nummer sechs war mit viermal Edelmetall neuer Rekord. Am Freitag will man nachlegen.

Den Tagesauftakt machen aus österreichischer Sicht die Langläufer Mika Vermeulen und Benjamin Moser im 10km-Skating-Bewerb der Männer um 12:00 Uhr. Bereits ab 10:00 Uhr beginnt die Qualifikation im Snowboardcross der Frauen mit Pia Zerkhold, im Finale würde die Österreicherin ab 13:30 Uhr starten.

Nahtlos geht es um 14:00 Uhr mit dem 10km-Biathlon-Sprint der Herren weiter, Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger bilden das österreichische Quartett.

Der Tagesabschluss findet im Eiskanals statt. Ab 16:00 Uhr fährt Janine Flock ihre ersten beiden Läufe im Skeleton.

Ab 19:30 Uhr starten Samuel Maier, Florian Auer in ihre finalen Durchgänge drei und vier. Die beiden Österreicher liegen nach den ersten beiden Durchgängen auf den Plätzen 14 und 18.

Die Einsätze der Österreicher am Freitag, 13. Februar 2026:

Skeleton:

16:00/17:45 Uhr: Frauen, 1. und 2. Lauf - Janine Flock

19:30/21:14 Uhr: Männer, 3. und 4. Lauf - Samuel Maier, Florian Auer

Snowboard:

10:00/13:30 Uhr: Snowboardcross Qualifikation + Finale - Pia Zerkhold

Langlauf:

12:00 Uhr: 10 km Männer - Mika Vermeulen, Benjamin Moser

Biathlon:

14:00 Uhr: 10 km Staffel - Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger