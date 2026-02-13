Bilder! Medaillen-Rodler feiern im Österreich-Haus

Drei Mal Silber und ein Mal Bronze - das ist die Bilanz Österreichs Rodler bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Am Donnerstag wurden die Spiele der Rodler mit Silber in der Team-Staffel abgeschlossen.

Anschließend daran wurden die österreichischen Medaillengewinner - Jonas Müller, Lisa Schulte, Wolfgang Kindl, Thomas Steu, Selina Egle und Lara Kipp - im Österreich-Haus in Cortina d'Ampezzo empfangen.

Dort wurde so richtig gefeiert. Die besten Bilder: