Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Langlauf - Medaillenspiegel Olympia 2026: 🏆 Alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen im Überblick. Wer dominiert die Langlauf-Bewerbe? Medaillen-Ranking:

Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Aktueller Stand
Im Val di Fiemme geht es bei den Olympischen Winterspielen 2026 um die Vorherrschaft im Skilanglauf. In insgesamt 12 Entscheidungen kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze.

Johannes Høsflot Klæbo ist bei diesen Spielen auf Rekordjagd. Bei den Frauen räumt Schweden groß ab.

Aktueller Medaillenspiegel - Langlauf

