Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick
Wie viele Medaillen holte Rot-Weiß-Rot bei Olympia 2026? Hier findest Du die aktuelle Liste aller österreichischen Edelmetall-Gewinner in Mailand & Cortina!
Die Jagd auf das begehrte Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist für Österreich beendet.
Österreichs Top-Athletinnen und -Athleten waren in zahlreichen Disziplinen – vom Eiskanal über die Skipisten bis hin zur Schanze – vertreten und kämpften um die prestigeträchtigen Stockerlplätze.
Am Ende stehen 18 Medaillen für das ÖOC-Team - gleich viele wie bei den Spielen 2022.
5 Mal Gold, 8 Mal Silber, 5 Mal Bronze ist die Bilanz in Mailand und Cortina.
Österreichs Olympiasieger 2026
Olympia-Gold holten Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski, Team), Janine Flock (Skeleton), Benjamin Karl (Snowboard, PGS), Alessandro Hämmerle (Snowboard-Cross) und Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen, Team).
In der folgenden Übersicht findest du alle Medaillengewinner von Team Austria bei den 25. Olympischen Winterspielen kompakt zusammengefasst.