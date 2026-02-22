NEWS

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Wie viele Medaillen holte Rot-Weiß-Rot bei Olympia 2026? Hier findest Du die aktuelle Liste aller österreichischen Edelmetall-Gewinner in Mailand & Cortina!

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick
Die Jagd auf das begehrte Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist für Österreich beendet.

Österreichs Top-Athletinnen und -Athleten waren in zahlreichen Disziplinen – vom Eiskanal über die Skipisten bis hin zur Schanze – vertreten und kämpften um die prestigeträchtigen Stockerlplätze.

Am Ende stehen 18 Medaillen für das ÖOC-Team - gleich viele wie bei den Spielen 2022.

5 Mal Gold, 8 Mal Silber, 5 Mal Bronze ist die Bilanz in Mailand und Cortina.

Österreichs Olympiasieger 2026

Olympia-Gold holten Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski, Team), Janine Flock (Skeleton), Benjamin Karl (Snowboard, PGS), Alessandro Hämmerle (Snowboard-Cross) und Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen, Team).

In der folgenden Übersicht findest du alle Medaillengewinner von Team Austria bei den 25. Olympischen Winterspielen kompakt zusammengefasst.

Die Medaillengewinner von Team Austria:

