Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Endstand

Langlauf - Medaillenspiegel Olympia 2026: 🏆 Alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen im Überblick. Wer dominierte die Langlauf-Bewerbe? Medaillen-Ranking:

Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Endstand Foto: © GEPA
Im Val di Fiemme ging es bei den Olympischen Winterspielen 2026 um die Vorherrschaft im Skilanglauf. In insgesamt 12 Entscheidungen kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze.

Im Medaillen-Ranking entwickelte sich ein Geschlechter-Duell zwischen Norwegen und Schweden um die Top-Nation.

Dank Johannes Høsflot Klæbo hatte am Ende Norwegen die Nase vorne. Aber nur knapp, denn Schwedens Frauen räumten fünf von sechs möglichen Goldmedaillen ab.

Medaillenspiegel - Langlauf

