Klaebo holt sein zehntes Gold im Team-Sprint

Superstar Johannes Hösflot Klaebo holt als erst zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) die fünfte Goldmedaille bei den gleichen Spielen.

Der Norweger erhöht am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Gold an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, womit Kläbo seinen Status als bester Wintersportler in der Langzeit-Bestenliste weiter ausbaut. Norwegen gewinnt vor den USA und Italien. Das ÖSV-Duo Michael Föttinger/Benjamin Moser erreicht nach Rang sieben in der Qualifikation auch im großen Finale der besten 15 Teams den siebenten Rang. Heidi Bucher/Magdalena Scherz wurden Zehnte.

"Ein versöhnlicher Abschluss für uns"

Föttinger/Moser fehlten am Ende nur sieben Sekunden auf die Bronzemedaille. Moser übernahm als Schlussläufer aber schon mit zu viel Rückstand, um noch mehr rauszuholen. Am Ende musste das Duo noch zittern, weil die Jury nach einem Stockbruch eines Franzosen noch ermittelte, inwiefern die Österreicher darin involviert waren. Es kam aber glücklicherweise zu keinen Sanktionen.

"Es war für uns ein bisserl ein versöhnlicher Abschluss. Natürlich schade, wir waren ein bisserl weit hinten platziert und wenn die Post abgeht, ist es schwierig, dass man dann auch noch die Lücken zumacht", sagte Moser. Föttinger bedauerte seinen Rückfall in seiner letzten Runde: "Beim dritten Anstieg war es extrem. Ich hab's leider in der letzten Runde ganz oben verloren. Leider hab ich Bennie nicht besser übergeben können. Ein bisserl mehr hätten wir uns schon vorgenommen."

Gold bei den Frauen geht an die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling nur 1,4 Sekunden vor der überraschend starken Schweiz. Nadine Fähndrich startet im Schlussabschnitt noch einen Angriff auf Schweden, Bronze holt Deutschland in der Besetzung Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER).

Bucher und Scherz happy mit Platz zehn

Eine starke Leistung zeigen die erst 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Magdalena Scherz. Nach Rang acht in der Qualifikation schafft das Duo aus Tirol und dem Burgenland mit Rang zehn den erhofften Top-Ten-Platz. Das Duo war hochzufrieden.

"Zwischendurch war es hart, den Anschluss zu behalten, aber auf meinen Zielsprint kann ich mich zum Glück verlassen", sagte Scherz. Zum Glück habe sie noch einen Platz gutmachen und auf die angestrebte zehnte Position vorrücken können. Bucher freute sich über ein "richtig cooles Rennen". "Es war zwar richtig hart, doch jetzt hat der zehnte Platz rausgeschaut und damit sind wir mehr als nur zufrieden."

Klaebo schreibt weiter Geschichte

Zufriedenheit kann bei Klaebo kein Ausdruck sein. Nach seinem fünften Gold in Tesero und seinem zehnten insgesamt war der erst 29-jährige Olympionike beeindruckt. "Das Ganze ist ziemlich unwirklich. Alles hat so gut geklappt. Meine Form ist gut und ich bin immer noch motiviert, bei den Rennen gut abzuschneiden", sagte Klaebo.

Der Team-Sprint sei speziell. "Es war ein hartes Rennen. Mit Einar ganz oben zu stehen, ist besonders toll." Klaebo hat nun am Samstag die Chance, ein weiteres Kapitel seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte zu schreiben: Gewinnt er auch noch das 50-km-Rennen, ist er der erste Sportler überhaupt, der sechs Mal Gold am gleichen Olympia-Schauplatz gewinnt.

Neben dem Kampf um die Medaillen hatte bereits in der Qualifikation ein Hund für kuriose Szenen gesorgt. Das Tier tauchte plötzlich auf der Zielgeraden in Tesero auf. Der Hund verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis hinter die Ziellinie. Der Vierbeiner wurde beim Überqueren der Linie auch für ein Zielfoto von der offiziellen Kamera erfasst. Hier mehr dazu>>>

