Hund auf der Strecke!

In der Qualifikation zum Teamsprint gab es einen unerwarteten Teilnehmer auf der Langlauf-Strecke.

Hund auf der Strecke! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Ein unerwarteter Gast sorgte in der Qualifikation zum Teamsprint in Tesero für Schmunzeln.

Kurz vor der Ziellinie läuft plötzlich ein Hund den Sprinterinnen hinterher und rennt gemeinsam mit ihnen über die Ziellinie.

Dabei löst der Vierbeiner sogar ein Zielfoto aus. Die Zeitmessung registriert ihn als eigenes Finish – zur Erheiterung von Betreuern, Zuschauerinnen und Athletinnen.

Der Zwischenfall blieb ohne sportliche Auswirkungen. Im Zielbereich wird der wolfsähnliche Hund dann wieder von seinem Besitzer zu sich geholt.

