Titelverteidiger trifft auf Favorit im Eishockey-Frauen-Finale

Im Klassiker treffen die Titelverteidigerinnen auf die diesjährigen Turnierfavoritinnen. In der Gruppenphase spielten die beiden Teams bereits gegeneinander.

Titelverteidiger trifft auf Favorit im Eishockey-Frauen-Finale Foto: © GETTY
Im Frauen-Eishockey steigt am Donnerstag (19.10 Uhr im Live-Ticker) bei den Olympischen Spielen in Mailand das programmierte Endspiel.

Im nächsten nordamerikanischen Finalduell treffen Titelverteidiger Kanada und die USA aufeinander, nach den bisher gezeigten Leistungen ist das US-Team zu favorisieren. Am Nachmittag (14.40 Uhr im Live-Ticker) spielen Schweden und die Schweiz um Bronze.

Seit der Premiere von Frauen-Eishockey 1998 in Nagano sind die Teams aus Nordamerika bei Olympischen Spielen das Maß aller Dinge. Kanada (5) und USA (2) haben alle Goldmedaillen abgeräumt und sich mit Ausnahme von 2006 (Schweden) stets im Finale duelliert. Auch bei den 24 Weltmeisterschaften spielten stets die beiden Länder um den Titel, den zuletzt das US-Team geholt hat.

US-Team gewann ersten Vergleich 5:0

Nun wollen die US-Amerikanerinnen ihren nördlichen Nachbarn auch bei Olympia entthronen, und die Zeichen dafür stehen gut. Die Auswahl von Teamchef John Wroblewski stürmte mit sechs Siegen in sechs Spielen und 31:1 Toren durch das Turnier und fegte dabei in der Gruppenphase auch Kanada mit 5:0 vom Eis. "Das spielt keine Rolle. Im Finale werden sie bereit sein", ist US-Stürmerin Taylor Heise überzeugt.

Die Kanadierinnen hatten dabei ihre herausragende Spielerin Marie-Philip Poulin wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. Die Kapitänin gab am Montag im Halbfinale ihr Comeback und schoss ihr Team mit einem Doppelpack zum 2:1-Erfolg über die Schweiz.

Poulin ist nach ihren Treffern Nummer 19 und 20 Rekordtorschützin bei Olympischen Spielen, auf ihr ruhen auch die größten Hoffnungen des Titelverteidigers.

Die 34-Jährige gewann bisher dreimal Gold und einmal Silber und erzielte in all ihren vier Olympia-Finali ein Tor - bei den drei Triumphen jeweils das Siegestor.

"Es gibt kein besseres Duell"

"Wir wissen alle, es wird ein richtiger Kampf. Ich freue mich riesig, die Chance zu haben, im Spiel um Gold dabei zu sein", erklärte Poulin, die im vergangenen Jahr alle wichtigen individuellen Auszeichnungen wie Weltspielerin des Jahres, beste Spielerin und Torschützenkönigin der WM und MVP der PWHL eingeheimst hat.

Auch Renata Fast ist voller Vorfreude. "Das ist der Moment, für den wir gefightet haben. Es gibt kein besseres Duell als gegen die USA", sagte die Verteidigerin.

