Olympia LIVE: Die Teamsprint-Entscheidungen im Langlauf

Am zwölften Tag der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gibt es vor allem bis zum frühen Nachmittag ein dicht gedrängtes Programm.

Der Tag beginnt um 9:45 Uhr mit der Team-Sprint-Qualifikation der Skilangläuferinnen. Um 10:15 Uhr sind die Männer an der Reihe. Die Finalläufe der Langläuferinnen und Langläufer finden um 11:45 Uhr beziehungsweise 12:15 Uhr statt.

Kurz nach den Langläuferinnen haben die Ski-Frauen die letzte Chance auf eine olympische Medaille. Um 10:00 Uhr steht der erste Durchgang des Slaloms an, ehe um 13:30 Uhr die Entscheidung folgt.

Um 11:20 Uhr startet das Slopestyle-Finale der Männer ohne rot-weiß-roter Beteiligung, um 14:30 steht das Finale der Frauen mit Anna Gasser an. Die Snowboard-Queen gibt ihren Olympia-Abschied.

Dazwischen geht um 13:00 Uhr das Finale der Ski-Freestyle-Frauen im Aerials über die Bühne.

Am frühen Nachmittag (14:45 Uhr) startet in Antholz die 4 x 6 Kilometer-Staffel der Biathlon-Frauen. Für Österreich gehen Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer und Lisa Hauser in die Loipe.

Beendet wird der 12. Tag in Italien von den Shorttrack-Bewerben. Die 3.000 Meter-Staffel der Frauen beginnt um 21:00 Uhr, ehe es eine halbe Stunde danach für die Männer ernst wird.

