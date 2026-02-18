NEWS

Österreichs Langlauf-Teams stehen im Sprint-Finale

Die österreichischen Paarungen qualifizieren sich souverän für den Final-Lauf.

Österreichs Langlauf-Teams stehen im Sprint-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Österreichs Langlauf-Duos haben bei den Olympischen Spielen am Mittwoch in Tesero souverän die jeweiligen Finali im Skating-Teamsprint erreicht.

Heidi Bucher/Magdalena Scherz kamen als Achte weiter, Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichten sogar Platz sieben.

Die Finali, für die sich die jeweils besten 15 Duos qualifiziert haben, beginnen um 11:45 bzw. 12:15 Uhr.

Der Olympia-LIVE-Ticker >>>

