Österreichs Langlauf-Teams stehen im Sprint-Finale
Die österreichischen Paarungen qualifizieren sich souverän für den Final-Lauf.
Österreichs Langlauf-Duos haben bei den Olympischen Spielen am Mittwoch in Tesero souverän die jeweiligen Finali im Skating-Teamsprint erreicht.
Heidi Bucher/Magdalena Scherz kamen als Achte weiter, Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichten sogar Platz sieben.
Die Finali, für die sich die jeweils besten 15 Duos qualifiziert haben, beginnen um 11:45 bzw. 12:15 Uhr.