Österreichs Langlauf-Duos haben bei den Olympischen Spielen am Mittwoch in Tesero souverän die jeweiligen Finali im Skating-Teamsprint erreicht.

Heidi Bucher/Magdalena Scherz kamen als Achte weiter, Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichten sogar Platz sieben.

Die Finali, für die sich die jeweils besten 15 Duos qualifiziert haben, beginnen um 11:45 bzw. 12:15 Uhr.

