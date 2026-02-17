Olympia LIVE - Mittwoch 18.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Nach dem aus österreichischer Sicht erfolgreichen Dienstag mit zwei Medaillen peilen die heimischen Athleten auch am zwölften Tag in Italien die Medaillen an.

Eröffnet wird der Tag um 9:45 Uhr mit der Team-Sprint-Quali im Langlauf der Frauen. Für Österreich gehen Heidi Bucher und Magdalena Scherz an den Start. Um 10:15 Uhr findet ebenfalls für den Team-Sprint der Männer die Quali mit Michael Föttinger und Benjamin Moser statt. Der Finaldurchgang bei den Frauen ist um 11:45 Uhr geplant, die Männer folgen um 12:15 Uhr.

Mit dem Slalom der Frauen findet am Mittwoch der letzte Bewerb im Ski Alpin statt. Der erste Durchgang beginnt um 10:00 Uhr. Die Entscheidung um die Medaillen geht um 13:30 Uhr über die Bühne. Für Österreich greifen Katharina Truppe, Katharina Huber, Katharina Gallhuber und Lisa Hörhager an.

Daraufhin steht der vom Dienstag auf Mittwoch verschobene letzte Auftritt von Anna Gasser im Frauen Slopestyle-Finale auf dem Programm. Der Startschuss erfolgt um 14:30 Uhr.

Fast zeitgleich geht es für die österreichischen Biathletinnen mit der Staffel über 4x6km rund. Beginn ist um 14:45 Uhr. Österreich schickt dabei das Quartett um Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer und Lisa Hauser ins Rennen.

Die Einsätze der Österreicher am Mittwoch, 18. Februar 2026:

Langlauf

9:45 Uhr/11:45 Uhr: Team Sprint Quali/Finale der Frauen - Heidi Bucher/Magdalena Scherz

10:15 Uhr/12:15 Uhr: Team Sprint Quali/Finale der Männer - Michael Föttinger/Benjamin Moser

Ski Alpin

10:00 Uhr/13:30 Uhr: Slalom der Frauen - Katharina Truppe, Katharina Huber, Katharina Gallhuber und Lisa Hörhager

Snowboard:

14:30 Uhr: Frauen Slopestyle - Anna Gasser

Biathlon:

14:45 Uhr: 4x6 km Staffel - Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lisa Hauser

Das gesamte Programm im Überblick: