NEWS

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)

Alle Medaillenentscheidungen vom 15. Wettkampftag in Mailand Cortina im Überblick 🥇. Hier findest du alle aktuellen Medaillengewinner!

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.) Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Olympia auf der Zielgeraden.

15. und vorletzter Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2026. Insgesamt standen neun Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Der aktuelle Stand im Medaillenspiegel >>>

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.

Olympia LIVE>>>

Alle Medaillenentscheidungen am 15. Olympia-Tag (21.2.)

Mehr zum Thema

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 14 (20.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 14 (20.2.)

Olympia
1
Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Olympia
Beierl/Williams beenden Zweierbob außerhalb der Podestplätze

Beierl/Williams beenden Zweierbob außerhalb der Podestplätze

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Olympia
14
ÖOC-Präsident Nussbaumer mit Medaillenausbeute "sehr zufrieden"

ÖOC-Präsident Nussbaumer mit Medaillenausbeute "sehr zufrieden"

Olympia
Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Odor: "Jeden Cent und jede Stunde in den Tag investiert"

Odor: "Jeden Cent und jede Stunde in den Tag investiert"

Olympia
1

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skispringen - Olympia 2026