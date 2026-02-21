NEWS
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)
Alle Medaillenentscheidungen vom 15. Wettkampftag in Mailand Cortina im Überblick 🥇. Hier findest du alle aktuellen Medaillengewinner!
Olympia auf der Zielgeraden.
15. und vorletzter Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2026. Insgesamt standen neun Medaillenentscheidungen auf dem Programm.
Der aktuelle Stand im Medaillenspiegel >>>
In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.
Alle Medaillenentscheidungen am 15. Olympia-Tag (21.2.)