"Du fehlst unendlich" - Stadlober trauert vor letztem Start

Kurz vor ihrem Olympia-Start im 50km-Rennen im klassischen Stil trauert die Österreicherin um ihre verstorbene Oma.

"Du fehlst unendlich" - Stadlober trauert vor letztem Start Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Traurige Nachrichten für Teresa Stadlober!

Wie Österreichs Medaillenhoffnung im Langlauf am Mittwochabend auf Instagram verkündet, ist ihre Oma am Montag verstorben.

In einem emotionalen Posting nahm die 33-Jährige nun Abschied von ihr: "Am Montag hast du deine Augen für immer geschlossen, ohne Schmerzen, so wie du es dir immer gewünscht hast. Wir sind unendlich traurig, aber auch unendlich dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre, für all deine Liebe und alles, was du uns mitgegeben hast."

50km-Bewerb steht noch aus

Für Stadlober geht es am Abschlusstag der Olympischen Winterspiele im 50km-Rennen im klassischen Stil nochmal um eine Medaille.

"Den Skiathlon hast du noch im Fernsehen gesehen und ich weiß, den 50er wirst du von oben beobachten. Ich werde für dich laufen, mit dir im Herzen. Danke für alles, Oma. Du fehlst unendlich", schrieb die Salzburgerin.

