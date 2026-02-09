Svancer - Vom einsamen Goldfisch in Peking zum Hai in Livigno

Bisher entspanntere Saison als letztes Jahr

Der Ski Freestyler hatte zuletzt immer wieder mit Fersenproblemen zu kämpfen. Auch die WM im letzten Jahr verpasste er.

Vor den Spielen geht es ihm "gesundheitlich ganz gut, nach wie vor spüre ich manchmal die Ferse etwas, aber es ist definitiv besser als es am Anfang der Saison war", erklärt der zweimalige Junioren-Weltmeister.

Nachdem die letzte Saison geprägt von vielen Wettkämpfen rund um die Welt und dadurch vielen Reisen war, beschreibt Svancer diesen Winter bisher als "ein bisschen entspannter". Der 21-Jährige ging an zwei Wettkampf-Austragungsorten an den Start.

Zwei Wettkämpfe, zwei Podestplätze

Er stand bereits im Dezember in Bejing beim Freeski Big Air als Dritter am Podest. Im schweizerischen Laax folgte ein zweiter Rang im Slopestyle, wo er für einen spektakulären Moment sorgte.

Kurz nach dem Absprung ging Svancer bei einer Drehung die Bindung eines Ski auf, er landete sehenswert, Punkte gab es für den Versuch nicht.

Dennoch durfte er, nachdem er bei jedem Wettkampf bei dem er am Start war auch am Podest stand, mit Selbstvertrauen nach Italien anreisen.

Gelungener Start im Slopestyle

Bereits am vergangenen Samstag stand für den Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Jugend-Winterspielen von 2020 die Qualifikation für das Slopestyle-Finale und damit der erste Auftritt bei dem Großereignis am Programm.

Dieser gelang ihm sehr gut. Nur 0,2 Punkte lag er hinter dem drittplatzierten Jesper Tjader (SWE). Mehr dazu >>>

Das Finale, bei dem der 21-Jährige sich Hoffnungen auf eine Medaille machen darf, steigt am Dienstag (ab 12:30 Uhr).

Der Kalender für die Olympischen Spiele >>>