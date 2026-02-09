NEWS

Olympia heute: Skispringen der Männer auf der Normalschanze

Das österreichische Quartett rechnet sich auf der Normalschanze Chancen auf eine Medaille aus. LIVE-Infos:

Olympia heute: Skispringen der Männer auf der Normalschanze Foto: © GEPA
Mit großer Spannung wird das olympische Männer-Skispringen auf der Normalschanze erwartet (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Das österreichische Quartett mit Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig hofft auf der Normalschanze in Pedrazzo auf eine Medaille und möchte angreifen.

Der große Gejagte ist allerdings Domen Prevc (SLO), der mit vier Weltcup-Siegen in Serie zu den olympischen Spielen anreiste.

