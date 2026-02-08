NEWS
Olympia 2026: Alle Medaillen von Tag 2
Benjamin Karl sorgt aus österreichischer Sicht für das Highlight des zweiten Olympia-Tages. Es war aber bei weitem nicht die einzige Medaillen-Entscheidung am Sonntag.
Acht Medaillen-Entscheidungen standen am zweiten Tag der Olympischen Spiele 2026 am Programm.
Mit Benjamin Karl ist einer der acht Gold-Gewinner ein Österreicher. Der Snowboarder holte im Parallel-Riesenslalom seine zweite Goldene unter den fünf Ringen.
Der aktuelle Stand im Medaillenspiegel>>>
In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.
Alle Medaillenentscheidungen am 2. Olympia-Tag (8.2.)