Olympia 2026: Alle Medaillen von Tag 2

Acht Medaillen-Entscheidungen standen am zweiten Tag der Olympischen Spiele 2026 am Programm.

Mit Benjamin Karl ist einer der acht Gold-Gewinner ein Österreicher. Der Snowboarder holte im Parallel-Riesenslalom seine zweite Goldene unter den fünf Ringen.

In der folgenden Übersicht listen wir alle Medaillengewinner des heutigen Wettkampftages auf.

Alle Medaillenentscheidungen am 2. Olympia-Tag (8.2.)