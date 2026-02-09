Olympia LIVE: Die Alpine Team-Kombination der Männer

Bei Olympia geht es für die Männer in der Team-Kombination um die erste Ski-Alpin-Medaille für Österreich bei diesen Spielen.

Los geht es um 10:30 Uhr mit der Abfahrt (zum LIVE-Ticker >>>), ab 14:00 Uhr folgt der Slalom.

Aus österreichischer Sicht startet Vincent Kriechmayr mit Manuel Feller. Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz sind am Start, Stefan Babinsky fährt gemeinsam mit Fabio Gstrein und Raphael Haaser bildet ein Duo mit Michael Matt.

Hier geht es zur kompletten Startliste >>>

LIVE-Ticker: